MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del domingo 14-09-2025 en Las Grandes Ligas

El pasado jueves se vivió una jornada de encuentros interesantes en la zafra 2023 de la Gran Carpa.

El domingo 14 de septiembre continuaron las acciones en la campaña 2025 de la MLB, siendo una jornada de varios encuentros.

El día de ayer se disputaron 14 juegos, siendo una jornada donde los resultados fueron importantes para darle movimientos a las diferentes tablas posiciones de esta temporada de la Gran Carpa.

¿CÓMO QUEDÓ LA JORNADA DEL DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE? Verifique los resultados del béisbol de Grandes Ligas

Pittsburgh 3 Washington 4

Kansas City 10 Philadelphia 3

Houston 3 Atlanta 8

Baltimore 2 Toronto 11

Texas 2 New York Mets 5

Chicago Sox 2 Cleveland 3

Detroito 2 Miami 0

Arizona 6 Minnesota 4

Tampa Bay 3 Chicago Cubs 4

Cincinnati 4 Athletics 7

Los Ángeles Dodgers 10 San Francisco 2

Colorado 6 San Diego 9

Los Ángeles Angels 2 Seattle 11

New York Yankees 4 Boston 6

Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 14 de septiembre (+Comodín)

La lucha por los lugares de comodín en ambos circuitos está sumamente reñida

Finalizó una nueva jornada de buen béisbol en Las Grandes Ligas, recordándonos que el final de la temporada regular está cada vez más cerca. La competencia se intensifica y cada juego comienza a tener un peso decisivo en las aspiraciones de los equipos.

Posiciones Liga Americana

Comodín

Posiciones Liga Nacional

Comodín

Para este lunes 15 de septiembre, tendremos en las Grandes Ligas una jornada de nueve encuentros.

