MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del 14 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

La jornada contó de vio reducida y contó con dos lanzadores venezolanos.
La jornada de este jueves en Las Mayores concluyó más temprano de lo habitual y eso se debe a que solamente se disputaron siete encuentros. Por lo tanto, repasaremos los resultados de cada choque.
Igualmente, no faltó emoción y la camada de peloteros latinoamericanos sacó la casta. Haciendo también un trabajo notable, los zurdos venezolanos: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo a pesar de que este último perdió.
Resultados de la MLB:
– Marineros de Seattle 3-5 Orioles de Baltimore
– Cachorros de Chicago 1-2 Azulejos de Toronto
– Marlins de Miami 4-9 Guardianes de Cleveland
– Phillies de Philadelphia 2-3 Nacionales de Washington
– Bravos de Atlanta 4-3 Mets de Nueva York
– Tigres de Detroit 4-3 Mellizos de Minnesota
– Cascabeles de Arizona 8-2 Rockies de Colorado.
Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)
Los Cascabeles de Arizona siguen inspirados y escalaron en la tabla
Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (71-51)
- Medias Rojas de Boston (66-56)
- Yankees de Nueva York (64-57)
- Rays de Tampa Bay (59-63)
- Orioles de Baltimore (55-66)
División Central
- Tigres de Detroit (71-52)
- Guardianes de Cleveland (63-57)
- Reales de Kansas City (60-61)
- Mellizos de Minnesota (57-64)
- Medias Blancas de Chicago (44-77)
División Oeste
- Astros de Houston (68-53)
- Marineros de Seattle (67-55)
- Rangers de Texas (61-61)
- Angelinos de Los Ángeles (59-62)
- Atléticos (54-69)
Comodín en la Liga Americana:
- Marineros de Seattle (+2.5)
- Medias Rojas de Boston (+1.5)
- Yankees de Nueva York –
- Guardianes de Cleveland (0.5)
- Rangers de Texas (3.5)
- Reales de Kansas City (4.0).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (69-52)
- Mets de Nueva York (64-57)
- Marlins de Miami (58-63)
- Bravos de Atlanta (53-68)
- Nacionales de Washington (49-72)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (76-44)
- Cachorros de Chicago (68-52)
- Rojos de Cincinnati (64-58)
- Cardenales de San Luis (61-61)
- Piratas de Pittsburgh (51-71)
División Oeste
- Padres de San Diego (69-52)
- Dodgers de Los Angeles (68-53)
- Cascabeles de Arizona (60-62)
- Gigantes de San Francisco (59-62)
- Rockies de Colorado (32-89)
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+4.5)
- Dodgers de Los Ángeles (+4)
- Mets de Nueva York –
- Rojos de Cincinnati (0.5)
- Cardenales de San Luis (3..5).
Hender «Vivo» González
Con información de Meridiano