MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del 14 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

La jornada contó de vio reducida y contó con dos lanzadores venezolanos.

La jornada de este jueves en Las Mayores concluyó más temprano de lo habitual y eso se debe a que solamente se disputaron siete encuentros. Por lo tanto, repasaremos los resultados de cada choque.

Igualmente, no faltó emoción y la camada de peloteros latinoamericanos sacó la casta. Haciendo también un trabajo notable, los zurdos venezolanos: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo a pesar de que este último perdió.

Resultados de la MLB:

– Marineros de Seattle 3-5 Orioles de Baltimore

– Cachorros de Chicago 1-2 Azulejos de Toronto

– Marlins de Miami 4-9 Guardianes de Cleveland

– Phillies de Philadelphia 2-3 Nacionales de Washington

– Bravos de Atlanta 4-3 Mets de Nueva York

– Tigres de Detroit 4-3 Mellizos de Minnesota

– Cascabeles de Arizona 8-2 Rockies de Colorado.

Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)

Los Cascabeles de Arizona siguen inspirados y escalaron en la tabla

Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (71-51)

Medias Rojas de Boston (66-56)

Yankees de Nueva York (64-57)

Rays de Tampa Bay (59-63)

Orioles de Baltimore (55-66)

División Central

Tigres de Detroit (71-52)

Guardianes de Cleveland (63-57)

Reales de Kansas City (60-61)

Mellizos de Minnesota (57-64)

Medias Blancas de Chicago (44-77)

División Oeste

Astros de Houston (68-53)

Marineros de Seattle (67-55)

Rangers de Texas (61-61)

Angelinos de Los Ángeles (59-62)

Atléticos (54-69)

Comodín en la Liga Americana:

Marineros de Seattle (+2.5) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York – Guardianes de Cleveland (0.5) Rangers de Texas (3.5) Reales de Kansas City (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (69-52)

Mets de Nueva York (64-57)

Marlins de Miami (58-63)

Bravos de Atlanta (53-68)

Nacionales de Washington (49-72)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (76-44)

Cachorros de Chicago (68-52)

Rojos de Cincinnati (64-58)

Cardenales de San Luis (61-61)

Piratas de Pittsburgh (51-71)

División Oeste

Padres de San Diego (69-52)

Dodgers de Los Angeles (68-53)

Cascabeles de Arizona (60-62)

Gigantes de San Francisco (59-62)

Rockies de Colorado (32-89)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+4.5) Dodgers de Los Ángeles (+4) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (0.5) Cardenales de San Luis (3..5).

