    MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del 14 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

    La jornada contó de vio reducida y contó con dos lanzadores venezolanos.

    La jornada de este jueves en Las Mayores concluyó más temprano de lo habitual y eso se debe a que solamente se disputaron siete encuentros. Por lo tanto, repasaremos los resultados de cada choque.

    Igualmente, no faltó emoción y la camada de peloteros latinoamericanos sacó la casta. Haciendo también un trabajo notable, los zurdos venezolanos: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo a pesar de que este último perdió.

    Resultados de la MLB:

    – Marineros de Seattle 3-5 Orioles de Baltimore 

    – Cachorros de Chicago 1-2 Azulejos de Toronto 

    – Marlins de Miami 4-9 Guardianes de Cleveland 

    – Phillies de Philadelphia 2-3 Nacionales de Washington 

    – Bravos de Atlanta 4-3 Mets de Nueva York 

    – Tigres de Detroit 4-3 Mellizos de Minnesota 

    – Cascabeles de Arizona 8-2 Rockies de Colorado.

    Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)

    Los Cascabeles de Arizona siguen inspirados y escalaron en la tabla 

    Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.

    Posiciones en la Liga Americana:

    División Este

    • Azulejos de Toronto (71-51)
    • Medias Rojas de Boston (66-56)
    • Yankees de Nueva York (64-57)
    • Rays de Tampa Bay (59-63)
    • Orioles de Baltimore (55-66)

    División Central

    • Tigres de Detroit (71-52)
    • Guardianes de Cleveland (63-57)
    • Reales de Kansas City (60-61)
    • Mellizos de Minnesota (57-64)
    • Medias Blancas de Chicago (44-77)

    División Oeste

    • Astros de Houston (68-53)
    • Marineros de Seattle (67-55)
    • Rangers de Texas (61-61)
    • Angelinos de Los Ángeles (59-62)
    • Atléticos (54-69)

     Comodín en la Liga Americana:

    1. Marineros de Seattle (+2.5)
    2. Medias Rojas de Boston (+1.5)
    3. Yankees de Nueva York –
    4. Guardianes de Cleveland (0.5)
    5. Rangers de Texas (3.5)
    6. Reales de Kansas City (4.0).

    Posiciones en la Liga Nacional:

    División Este

    • Phillies de Filadelfia (69-52)
    • Mets de Nueva York (64-57)
    • Marlins de Miami (58-63)
    • Bravos de Atlanta (53-68)
    • Nacionales de Washington (49-72)

    División Central

    • Cerveceros de Milwaukee (76-44)
    • Cachorros de Chicago (68-52)
    • Rojos de Cincinnati (64-58)
    • Cardenales de San Luis (61-61)
    • Piratas de Pittsburgh (51-71)

    División Oeste

    • Padres de San Diego (69-52)
    • Dodgers de Los Angeles (68-53)
    • Cascabeles de Arizona (60-62)
    • Gigantes de San Francisco (59-62)
    • Rockies de Colorado (32-89)

    Comodín en la Liga Nacional 

    1. Cachorros de Chicago (+4.5)
    2. Dodgers de Los Ángeles (+4)
    3. Mets de Nueva York –
    4. Rojos de Cincinnati (0.5)
    5. Cardenales de San Luis (3..5).

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

