MLB: Receptores Venezolanos quedan cortos en las votaciones para el Juego de Estrellas de Las Grandes Ligas 2025

Ningún careta criollo logró avanzar a la Fase 2 de las votaciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

El Juego de Estrellas de Las Grandes Ligas 2025 está a la vuelta de la esquina, y las votaciones para elegir a los peloteros titulares ya cerró su Fase 1. De los 34 peloteros finalistas, solo dos son venezolanos, Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres, lo que dejó la receptoría de la Liga Americana y Liga Nacional sin representación criolla.

En las últimas temporadas, Venezuela se ha caracterizado por contar con grandes caretas en las Grandes Ligas, al punto de ser de las posiciones más competitivas como la segunda base y el campocorto. Pero con todo y eso, para esta próxima edición del Juego de Estrellas se quedaron en el camino hasta seis figuras.

Sin Salvy en la Liga Americana

Para nadie es un secreto que Salvador Pérez es el receptor venezolano por excelencia, al menos de las últimas dos décadas. Sin embargo, para esta ocasión quedó bastante lejos de sumar su décima convocatoria a un All Star Game y así superar a José Altuve y David Concepción entre los criollos.

La temporada ofensiva de Salvy no ha sido tan productiva como años anteriores, y eso seguramente pesó al momento de conseguir el apoyo de los fanáticos. Al final obtuvo 348.768 votos para posicionarse en el octavo lugar entre los candidatos de la Liga Americana.

Por su parte, otro de los nombres que logró aparecer en el top-10 de receptores del Joven Circuito fue Carlos Narváez. Y es que en su año de novato está haciendo muy bien las cosas con las Medias Rojas de Boston, lo que le permitió sumar 254.216 votos para ser noveno en dicha lista.

Cuatro venezolanos fuera en la Liga Nacional

La competencia en la Liga Nacional está un poco más reñida respecto a los receptores criollos. De hecho, cabe señalar que en el top-10 de esta Fase 1 aparecieron hasta cuatro venezolanos, solo que ninguno de ellos consiguió el soporte de los votantes.

En el quinto lugar terminó Francisco Álvarez con 567.699 votos. Su caso es de los más particulares, ya que si bien se posicionó como el mejor careta venezolano del Viejo Circuito, lo cierto es que los Mets de Nueva York lo bajaron hace días a Ligas Menores debido a su bajo rendimiento. Hasta ahora no suma participaciones en el All Star Game.

Detrás de él en la lista quedó Gabriel Moreno. con un total de 407.790 votos. El careta titular de los D-backs de Arizona está lidiando con inconvenientes físicos desde el arranque de campaña, y es por eso que sus números ofensivos no han sido tan atractivos. Al igual que el caso anterior, todavía no suma convocatorias al Juego de Estrellas.

Otro de los nombres importantes de Venezuela es William Contreras, quien ya tiene dos presencias en All Star Game en su carrera. No obstante, esta vez las cosas no salieron del todo bien para el carabobeño, pues apenas sumó 372.839 votos para quedar séptimo.

Finalmente, Elías Díaz fue el encargado de cerrar el top-10 de receptores en la Liga Nacional. Y es que el MVP del Juego de Estrellas 2023 (su única convocatoria) no ha sido tan regular con los Padres de San Diego este año, algo que le dejó solo 199.053 votos como apoyo.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano