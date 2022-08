MLB: Receptor Boricua Michael Pérez de los Mets fusiló dos veces al Abusador Ronald Acuña Jr. de los Bravos

El receptor boricua Michael Pérez fusiló dos veces al venezolano Ronald Acuna Jr. en intento de robo de bases en pleno juego de Las Mayores.

Leer también: El Abusador: Ronald Acuña Jr. tiene a la vista grandioso récord de Miguel (Miggy) Cabrera

Mediante el juego del martes 16 de agosto del 2022 entre Los Bravos de Atlanta Vs. Mets de New York, el venezolano Ronald Acuña Jr. retó dos veces el brazo de Michael Pérez y terminó pagando caro esas decisiones.

El primer intento de Ronald Acuña Jr. fue en primera entrada luego de recibir una base por bola, le ganó tiempo al lanzador y tuvo buen brinco, pero el tiro de Michael Pérez fue mejor que todo lo anterior más la rapidez de Francisco Lindor para hacerle contacto al venezolano.

Video:

Michael Pérez nabs Ronald Acuña Jr. trying to steal! pic.twitter.com/GMYVagZXm0 — SNY (@SNYtv) August 16, 2022

En la segunda ocasión todo parecía que Ronald Acuña Jr. Ganaría.ganaría el segundo round debido a que el lanzador R.J Álvarez lanzo una bola alta que le pasó cerca de la cabeza a Dasby Swanson y que Michael Pérez no pudo dominar, la bola se fue detrás de la caja de bateo y choco en la pared. Tomando en cuenta la gran velocidad del “Abusador” había pocas probabilidades de que fuera atrapado. Sin embargo, la bola regresó a las manos de Pérez y este hizo otro tiro perfecto para retirarlo.

Video:

Michael Pérez throws out Ronald Acuña Jr. again! pic.twitter.com/vqLoiaYME4 — SNY (@SNYtv) August 17, 2022

Una de las razones por las que Los Mets de New York adquirieron a Pérez desde Los Piratas de Pittsburgh luego de este ser designado para asignación, fue por su veteranía detrás del plato y por su fusil, no por su madero, sino que a la vez tenían en sus manos un fiel sustituto del poco saludable James McCcan.

La posición de receptor es muy exigente y fundamental para ganar partidos, un equipo como Los Mets de New York que han invertido tanto dinero para formar un roster competidor no se puede dar el lujo de no tener serias respuestas.

elfildeo.com