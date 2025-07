MLB: Rayos X descartan lesión de Eugenio «Bolibomba» Suárez de Cascabeles de Arizona

El toletero recibió un pelotazo en el dedo índice de la mano derecha.

El toletero venezolano de los Cascabeles de Arizona, Eugenio Suárez, sufrió un fuerte susto este lunes tras recibir un pelotazo en el dedo índice de la mano derecha tras un lanzamiento de Will Vest.

Este hecho se convirtió en el pelotazo número 15 que recibe el criollo en la temporada de Grandes Ligas, aunque en esta oportunidad demostró un claro dolor que lo obligó a someterse a exámenes médicos.

La buena noticia para el criollo es que los rayos X a los que se sometió descartaron una lesión de gravedad que pudo haber causado el fin de su participación en esta campaña.

“Obviamente duele, pero la buena noticia es que la radiografía salió negativa”, comentó Suárez tras conocer los resultados.

“Pensé que me había fracturado algo, pero gracias a Dios no fue así. Veremos mañana qué exámenes me hacen, pero ahora mismo voy a hacer todo lo posible por regresar pronto”, agregó.

Actualmente Eugenio Suárez se encuentra en medio de un fuerte rumor sobre su posible fichaje con los Yankees de Nueva York tras convertirse en agente libre, por lo que esta lesión habría sido factor fundamental en el acuerdo.

“Es una locura. No sé. Me han golpeado tantas veces en la mano este año. No sé qué está pasando”, concluyó el jugador que acumula 36 cuadrangulares y 87 carreras impulsadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder