MLB: Mookie Betts rompió el silencio sobre todo lo sucedido con Medias Rojas de Boston

El jardinero Mookie Betts reflexionó un poco acerca de sus inicios y finales con los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas.

Luego de unos 3 años de haber sido cambio a los Dodgers, conseguir otro anillo de Serie Mundial y obtener el segundo mejor contrato en la historia de la MLB, Mookie Betts se abrió sobre todo lo que pasó con los Medias Rojas de Boston en medio de las negociaciones, rumores y posible salida del equipo que al final ocurrió.

¿Por qué los Medias Rojas lo dejaron ir?

“Tenían cosas de las que tenían que ocuparse”, dijo Betts a Rob Bradford de WEEI. “Estaban en una situación en la que tenían que hacer lo mejor para ellos. Realmente no puedes enojarte con alguien por tener que hacer lo mejor para ellos, especialmente cuando tienes que hacer lo mejor para ti. Definitivamente no hay odio ahí”. Chaim (Bloom) hizo un gran trabajo al hablar y ser sincero y honesto y facilitó todo el proceso. Apesta, pero eso es parte de eso”.

¿Hubo alguna oferta? ¿Por qué no la aceptó?

Betts agregó: “Hubo una oferta que se presentó, y simplemente la rechazamos, y sentimos que solo quería obtener mi valor, hombre. Eso es todo. Al igual que cualquier persona que vive, quieren obtener su valor, lo que valen. Eso es prácticamente todo lo que era. Solo que los números no se alinearon, lo cual es normal. Todo es normal. Tuvimos que ir por caminos separados. de hablar donde no quería quedarme, o esto, aquello y lo otro. Eso es falso. Son solo negocios. Es lo que es. Sin embargo, no hay nada que puedas hacer al respecto ahora”.

¿Lleva algun rencor con los Medias Rojas?

“Tienen que hacer lo mejor para ellos”, dijo Betts. “Si quieren quedarse, quédense. Si quieren obtener su valor, obtén su valor. Solo depende de quién eres, de lo que quieras. Nadie puede decirles lo que quieren más que ellos. Nadie puede explicarles lo que es mejor para ellos”. ellos aparte de ellos. Todas esas son amistades de por vida que voy a tener. Pase lo que pase, va a pasar”. respondió Mookie.

Mookie Betts tiene un promedio de bateo de .301 con 893 de OPS, 965 hits, 139 jonrones, 470 carreras impulsadas y 613 carreras anotadas en 794 juegos, además fue MVP, ganador de Serie Mundial (2018), 3 veces bate de plata, 4 guantes de oro, 4 veces all-star y ganador del título de bateo a lo largo de sus seis temporadas con los Medias Rojas de Boston en la MLB.

