MLB: Momento en el que se vacían las bancas en el juego de Bravos y Marlins tras pelotazo al Abusador Ronald Acuña Jr. (+Videos)

Ronald Acuña Jr y los Marlins tienen un historial de pelotazos.

El Abusador Ronald Acuña Jr., la estrella de los Atlanta Braves, protagonizó un momento tenso el miércoles 27 de agosto de 2025, cuando un pelotazo de Ryan Gusto en su brazo izquierdo desató la furia del venezolano. Las bancas y bullpens se vaciaron rápidamente, dejando un enfrentamiento breve pero intenso que requirió la intervención de compañeros para calmar a “El Abusador”.

Momento en el que se vacían las bancas tras pelotazo al Abusador Ronald Acuña Jr.

El video, compartido por MLB, muestra a Ronald Acuña Jr recriminando al lanzador, evidenciando su frustración tras el incidente.

A pesar de las tensiones, no hubo ejections inmediatas, pero el episodio reavivó el historial de controversias entre Ronald Acuña Jr y los Marlins.

El historial de pelotazos entre Ronald Acuña Jr y los Marlins tiene raíces profundas, especialmente desde 2018.

En agosto de ese año, José Ureña golpeó a Ronald Acuña Jr con el primer lanzamiento del juego, lo que llevó a un vaciamiento de bancas y la expulsión de Ureña.

Aquel incidente ocurrió tras una racha de jonrones de Ronald Acuña Jr, incluyendo cinco consecutivos, lo que sugirió intenciones de frenar su ofensiva.

En 2021, otro pelotazo de Pablo López desencadenó múltiples ejections, incluyendo al manager Don Mattingly.

Estos episodios han marcado una rivalidad, con Ronald Acuña Jr recibiendo 14 pelotazos en su carrera contra Miami, el equipo con más incidentes contra él.Ryan Gusto, pitcher de los Marlins, negó cualquier intención, y las repeticiones muestran que el lanzamiento fue un error en una curva de 85 mph que se desvió.

Sin embargo, Ronald Acuña Jr, con un promedio de .312 y 35 robos en 2025, no toleró la falta de control, lo que llevó a la breve confrontación.

Este incidente refuerza la reputación de Ronald Acuña Jr como un jugador que convierte cualquier situación en algo memorable, manteniendo su legado como una figura dominante en la MLB.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo