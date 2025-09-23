MLB: Miguel «Miggy» Cabrera ha sido inspiración para el ´Juez´ Aaron Judge de los Yankees de Nueva York

El capitán de los Yankees está a punto de conquistar el primer título de bateo de su carrera.

Aaron Judge es uno de los jugadores de mayor fuerza y destreza con el madero en la temporada de 2025 de las Grandes Ligas.

El capitán de los Yankees de Nueva York se encuentra a punto de conquistar un hito histórico en la MLB.

Y es que a solo días de culminar la temporada regular Judge podría quedarse con el primer título de bateo de su carrera. Actualmente cuenta con un impresionante promedio de .326, manteniendo una sólida ventaja de 11 puntos sobre su rival más cercano, Jacob Wilson, en la Liga Americana.

A medida que «El Juez» se consolida como uno de los bateadores más completos de su generación, rinde homenaje a las leyendas que lo inspiraron, como los icónicos Miguel Cabrera y Albert Pujols.

En recientes declaraciones a los medios de comunicación, aseguró: “Ví a muchos de los grandes. Albert Pujols y Miguel Cabrera, siempre batearon por encima de .300. Ese siempre ha sido uno de mis objetivos, batear por encima de .300, y seguiremos trabajando para lograrlo”. Precisó.

Según datos de la MLB.com “El Juez” está cerca de lograr algo que el béisbol no ha visto en 69 años. Solo dos jugadores han ganado el título de bateo y han bateado más de 50 jonrones. (Jimmie Foxx ’38, Mickey Mantle ’56).

