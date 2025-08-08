MLB: Medias Rojas de Boston reclamó al receptor Venezolano Ali Sánchez de la lista de waivers

El receptor criollo fue inscrito en el roster de 40, de acuerdo con lo informado por los Medias Rojas.

Ali Sánchez solo pasó dos días sin equipo en Grandes Ligas, pues los Medias Rojas de Boston lo reclamaron de la lista de waivers este viernes y lo integraron a su roster de 40.

Los Azulejos de Toronto designaron para asignación al receptor criollo a mitad de semana, luego de una breve estadía en las Ligas Mayores y no encontrarle espacio en el equipo. Además, no consiguieron hacer que se consolidara en Ligas Menores.

Ambos equipos anunciaron el movimiento a través de las redes sociales. El equipo «patirrojo», de momento, lo tendrá en su roster de 40 de MLB, pero no ha confirmado qué hará con el criollo la tener bien cubierta la posición con otro venezolano, Carlos Narváez.

En mayo, Ali Sánchez ascendió al roster de Ligas Mayores de los Azulejos, pero, tras solo cuatro juegos, dos hits en 11 turnos -con tres ponches- y un promedio de .182, los designaron para asignación por primera vez en los primeros días de junio. Lo enviaron a Triple-A, Ali Sánchez escogió la agencia libre, pero Toronto lo volvió a firmar para enviarlo -nuevamente- a los Bisontes de Búfalo.

En total, en su única campaña con Toronto, el cátcher de 28 años terminó de 21-5 con promedio de .238, con OBP de .238 y .571 de OPS con dos únicas anotadas sin remolques.

