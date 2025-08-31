MLB: ¡Maniató a los Yankees de Nueva York! el criollo Martín Pérez ponchó a 7 en triunfo de Medias Blancas de Chicago

El lanzador zurdo exhibió control durante sus seis entradas subido a la lomita del Rate Field de Chicago.

Los Medias Blancas de Chicago evitaron una barrida que parecía inminente a manos de unos inspirados Yankees de Nueva York, pero si alguien buscaba evitar que eso suceda era el venezolano Martín Pérez, quien tuvo una nueva salida este 31 de agosto.

El experimentado lanzador de 34 años de edad, quien ha tenido una temporada irregular debido a las lesiones, ha tenido un rendimiento bastante positivo desde su regreso y este domingo lo ratificó ante los neoyorquinos.

El venezolano dominó a los Yankees

Para Martin Perez era su octava salida de la temporada, la séptima como abridor y no tenía una tarea sencilla, pues al frente estaba Aaron Judge, Cody Bellinger, Jazz Chisholm, entre otros jonroneros que en cualquier momento podían causarle daños.

Precisamente en el primer capítulo recibió un cuadrangular por parte de Aaron Judge, quien parecía iniciar una jornada olvidable para el lanzador venezolano, pero no fue así, pues, aunque permitió un doblete remolcador de Cody Bellinger, luego se mantuvo sobre el montículo.

En total trabajó a lo largo de seis capítulos, manteniendo a raya a la destacada ofensiva neoyorquina, lo que permitió que, al momento de salir del encuentro, el marcador esté 2-2.

Un gran rendimiento en 2025 para Martín Pérez

Posteriormente, Lenyn Sosa decretaría la victoria de Chicago White Sox, con un cuadrangular en solitario que puso el 3-2 definitivo, lo cual hizo que, aunque no cargara con la victoria, la actuación de Martín Pérez sea clave para obtener el triunfo.

En total, durante esos 6.0 innings, el venezolano totalizó siete ponches, permitió dos rayitas, le dieron cinco hits y negoció par de boletos. Mientras, en la temporada regular, muestra una efectividad de 2.16, con 10 carreras limpias encajadas en 41.2 entradas. En ese espacio, le batean para .177, con 39 abanicados.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano