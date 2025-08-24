MLB: Maikel García y Salvador «Salvy» Pérez produjeron en la victoria de Reales de Kansas City sobre Tigres de Detroit 10-8

Los criollos fueron las bujías de los monarcas ante Detroit.

Maikel García y Salvador Pérez tuvieron una jornada con gran aporte para la victoria de los Reales de Kansas City 10-8 sobre los Tigres de Detroit este domingo.

El de La Sabana se fue de 4-2 con una remolcada y dos anotadas. Mientras que el carabobeño ligó de 4-1 con un doblete y empujada.

Salvador Pérez fue el primero en aportar, ya que con un doblete en el tercer inning empujó la quinta carrera de los monarcas en los pies de Maikel García.

Y en el séptimo, apareció el infielder con un batazo de línea que paró en los graderíos del Comerica Park, que puso el juego 10-7. Este fue el bambinazo número 13 del “Barrendero” en la temporada, que dejó su promedio en .300.

Por su parte, Salvador Pérez tiene average de .247 con 119 hits y 74 remolcadas.

En este mismo encuentro, Ángel Zerpa tuvo labor de un tercio en el que permitió par de indiscutibles y una carrera.

El pitcher ganador fue John Schreiber y la derrota la cargó Jack Flaherty. El rescate fue para Carlos Estevez.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder