MLB: Luis «La Regadera» Arráez triplica y llega a 1000 hits de por vida en Las Grandes Ligas

«La regadera» firmó un juego histórico al ser el venezolano número 41 en conseguir este logro en la Gran carpa.

El toletero de los Padres de San Diego no escatimó esta noche ante los Orioles de Baltimore al batear tres imparables para alcanzar su imparable número 1000 en Las Mayores en la derrota 4-3 de su equipo.

Leer También: MLB: El Venezolano Luis García de los Astros de Houston ganó en su regresó al montículo de Las Grandes Ligas

Arraéz, se fue de 4-3 en el compromiso, conectando 3 inatrapables y remolcando 1 carrera para promediar hasta este punto de la temporada .285 de average para él, luego de una racha poco favorable.

Tras esto, inscribió su nombre entre los grandes criollos en el juego de pelota, convirtiéndose en el venezolano 41 en conseguir 1000 batazos en las Grandes Ligas, y durante la recta final de esta fase, el de San Felipe registra 50 carreras impulsadas y 6 vuelacercas.

Desde su debut en 2019, «La Regadera» ha conseguido por lo menos 100 hits por temporada, incluso, en la temporada 2023 registró 203, y en 2024 se fue con 219, siendo esta su última cuenta más destacada.

A pesar de dicha celebración, los Orioles impidieron coronar este hecho con una victoria, pues, una ofensiva encabezada por Jeremiah Jackson, quien se fue de 5-3 con 1 jonrón, y por Samuel Basallo, con 2 carreras impulsadas.

Finalmente, Dietrich Enns (2-2) se adjudicó la victoria con 1 rival ponchado y 1 boleto otorgado en 2 entradas y 1 tercio, sobre Jason Adam (8-4) con 1 carrera limpias permitidas en solo 2 tercios en la lomita.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder