MLB: Luis «La Regadera» Arráez rompe récord de 64 años de Luis Aparicio con 150 hits y menos de 50 ponches en cuatro temporadas en Las Mayores

Por primera vez en mucho tiempo, el criollo se encuentra por debajo de los .300 de promedio.

Luis «La Regadera» Arráez está atravesando un momento complicado en la temporada 2025 de Grandes Ligas, pero eso no quita sus cualidades como bateador. El criollo de los Padres de San Diego vivió un gran fin de semana, tanto así que rompió un récord de más de 60 años en el mejor beisbol del mundo.

«La Regadera» está lejos de los .300 puntos de promedio que nos tiene acostumbrado, pero de a poco hace los ajustes necesarios para aportar con su madero tal y como lo ha hecho en su carrera profesional en el mejor beisbol del mundo.

Luis Arraéz rompe récord del histórico Luis Aparicio

El pasado domingo ante los Mellizos de Minnesota, Arráez volvió a dejar su huella en la MLB, esto tras conectar su hit número 150 de la temporada 2025 con los Padres. Esa cifra le permitió alcanzar un registro histórico que llevaba 64 años intacto. Con este logro, el inicialista de 28 años se convirtió en el primer pelotero nacido en Venezuela que suma cuatro campañas con al menos 150 imparables y menos de 50 ponches antes de cumplir los 29 años, una marca que hasta ahora solo pertenecía al mítico Luis Aparicio desde 1961.

Este nuevo hito confirma la grandeza de Arráez como uno de los mejores bateadores de contacto de su generación. Su inteligencia en el plato, sumada a la consistencia de su swing, lo han consolidado como referente del béisbol venezolano y como pieza clave en los Padres. Cada hit amplía un legado que no solo honra la memoria de leyendas como Aparicio, sino que también abre un capítulo propio en la historia de la Gran Carpa.

Luis Arráez hasta ahora en la temporada 2025 ha jugado 131 encuentros con la organización de San Diego. En ese lapso, el nacido en San Felipe cuenta con esos 150 hits, que se dividen en 29 dobles, cuatro triples y seis jonrones. Además, cuenta con 49 carreras remolcadas, 55 anotadas y promedio de bateo de .282.

