MLB: Luis «La Regadera» Arráez llegó a 96 juegos con al menos tres hits en Grandes Ligas

Superó a Freddie Freeman entre toleteros que más han triplicado en los últimos cinco años.

Desde que llegó a las Grandes ligas en 2019 con los Mellizos de Minnesota, Luis Arráez es el bateador con más encuentros de tres hits en las Grandes Ligas.

En la jornada del pasado jueves, ante 34 mil 844 espectadores que se dieron cita en el Petco Park de San Diego, para ver a los Padres dar cuenta 2-0 de los Rockies, falló con línea a terreno profundo del left en el primer inning, y luego regó tres cohetes en sus siguientes tres visitas al plato: hit a la derecha para remolcar a Freddy Fermín en el tercero; sencillo de línea entre left y center en el quinto e infield hit por tercera, como primer hombre de la tanda local en el octavo.

Por décima octava ocasión en la campaña 2025, Arráez reúne tres o más incogibles en un encuentro, tercera mejor cifra de la Liga Nacional. Son 16 juegos en los que ha triplicado y en dos ha cosechado cuatro indiscutibles: el 6 de abril contra los Cachorros como visitante y el 5 de julio, en calidad de anfitrión de los Rangers.

En 141 juegos en lo que va de temporada, Arráez tiene 162 hits para average de .285.

A 20 fracciones del líder bate de la Liga Nacional, Trea Turner (.305), y con 14 juegos pendientes, Arráez tendrá que hacer gala de su apodo, “La Regadera”, para engordar notablemente el promedio y así poder conseguir su cuarto título consecutivo de líder bate, así como redondear su tercera campaña seguida de al menos dos centenares de indiscutibles

Desde su temporada de novato en 2019, cuando se estrenó ante los Marineros, hasta el 11 de septiembre de 2025, Arráez ha triplicado con el madero en 96 ocasiones. La primera de ellas en apenas su tercer juego como bigleaguer, el 20 de mayo de 2019, en Anaheim, contra los Angelinos.

El jueves en San Diego llegó a 96 encuentros de tres incogibles y se colocó por delante de Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles en este tipo de actuaciones.

Entre 2019 y 2025, Freeman tiene 95 choques de tres hits. Siguen en la lista de ese lapso de las últimas cinco temporadas, obtenida gracias a la base de datos del portal digital baseballreference.com Trea Turner (91), el dominicano Vladimir Guerrero Jr, (79) , el venezolano José Altuve (78) y el dominicano Rafael Devers (77).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder