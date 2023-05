MLB: Luis «La Regadera» Arráez firma otro juego multihits y amenaza con volver a los .400

LUIS ARRAEZ KEEPS THE GAME ALIVE!



2-out, 2-strike RBI single cuts the game to 1!!!!



𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘢𝘮𝘦 → https://t.co/KdXwXU8Stc@Marlins | #MakeItMiami pic.twitter.com/t3yExOdkPC