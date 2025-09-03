MLB: Luis «La Regadera» Arráez despacha el séptimo jonrón, llega a los 40 extrabases en la temporada 2025

Luis «La Regadera» Arráez conectó el martes su primer jonrón desde julio, aunque no pudo evitar la derrota de los Padres de San Diego 6-2 contra los Orioles de Baltimore.

La Regadera de Venezuela se fue de 4-1 con dos carreras empujadas y una anotada, producto de su séptimo vuelacerca de la temporada, a tres de su tope individual.

Luis Arráez desapareció la bola en la tercera entrada, frente a Tyler Wells. Empalmó una recta de cuatro costuras, en cuenta de 0-1, y la depositó a 393 pies de distancia entre los jardines central y derecho, a una velocidad de salida de 99,6 millas por hora, de acuerdo con Statcast.

Con ese cuadrangular, que recortó distancia momentáneamente en la pizarra a 3-2, el yaracuyano protagonizó el Momento Simple del juego y alargó a cinco su cadena de encuentros con al menos un hit. Compila average de .350 (de 20-7) con cuatro impulsadas y tres anotadas durante la racha activa.

LUIS ARRÁEZ SE ACERCA A MARCA PERSONAL

El bombazo del toletero zurdo fue su primero desde el 28 de julio, contra los Mets de Nueva York. La seguidilla adversa culminó y con ella llegó a los 40 extrabases en la campaña.

Para Luis Arráez es su tercera zafra en las Grandes Ligas con al menos 40 conexiones de dos o más bases. Y la primera desde 2023, luego de que el año pasado se quedara en 39.

El vigente tricampeón de bateo está cada vez más cerca de alcanzar su marca personal de 43 extrabases, establecido precisamente en aquel 2023, con los Marlins de Miami.

Luis Arráez, tras la jornada, dejó su línea ofensiva de la temporada en .285/.318/.393 con 154 hits, entre ellos también 29 dobles y cuatro triples. Compila, además, 56 carreras anotadas, 52 impulsadas y nueve bases robadas en 133 juegos disputados.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente