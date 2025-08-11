MLB: Luis «La Regadera» Arráez de los Padres de San Diego duplica por tercer juego seguido y toma el liderato de hits de la Liga Nacional

Luis «La Regadera» Arráez vivió otra jornada estelar el domingo, al duplicar por tercer juego seguido e iniciar el camino a la victoria de los Padres de San Diego 6-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

La Regadera de Venezuela bateó de 4-2 con un doble y dos carreras empujadas, en el compromiso celebrado en el Petco Park, que definió el triunfo de los californianos en la serie de tres encuentros ante los patirrojos.

Luis Arráez, con la actuación del careo, elevó a 135 su total de hits en la temporada, para alcanzar a su compañero de equipo Manny Machado -quien se fue de 4-1- en el liderato del departamento en la Liga Nacional.

Sólo Bo Bichette, de los Azulejos de Toronto, tiene más imparables esta campaña que el vinotinto y el dominicano. Cerró la semana con 147 incogibles, la máxima cantidad de la Liga Americana y la MLB.

La remontada de Arráez se dio, en buena medida, por el repunte que ha tenido en el reciente mes. Y es que acumula 38 hits en los más inmediatos 30 desafíos, con average de .311 en ese lapso.

LOS IMPARABLES DE LUIS «La Regadera» ARRÁEZ

El yaracuyano, quien alineó como segundo bate y designado, abrió su cuenta de inatrapables en el partido durante la tercera entrada, con el tubey que despachó frente al quisqueyano Brayan Bello.

Luis Arráez, con corredores en segunda y primera base y dos outs, golpeó una recta de cuatro costuras del derecho, en cuenta de 0 y 2, que dirigió entre los jardines izquierdo y central. La ubicación perfecta para dar tiempo tanto a Freddy Fermín como a Fernando Tatis Jr. para anotar las dos primeras carreras de la tarde.

El vigente tricampeón de bateo, de igual forma, sumó otro hit en el séptimo capítulo. Esta vez fue un sencillo hacia el rightfield, frente al diestro Greg Weissert.

Luis Arráez, tras el juego, dejó su línea ofensiva de la temporada en .295/.331/.403 con seis jonrones, 23 dobles y tres triples entre sus hits. Suma, además, 52 carreras anotadas, 44 impulsadas y cinco bases robadas en 115 encuentros.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente