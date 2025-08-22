MLB: Lanzadores abridores para hoy viernes 22 y sábado 23 de agosto del 2025 en Las Grandes Ligas de béisbol

Más allá de lo que pueda hacer su cuadro ofensivo, el poderío de cada equipo de la MLB puede variar, jornada a jornada, de acuerdo a quién sea su lanzador abridor en cada partido. Estos son confirmados con anticipación en las horas previas a los encuentros, permitiendo tener una idea clara de cómo se dará ese frente a frente en el montículo.
A continuación, el repaso por los lanzadores abridores de cada equipo en la próxima jornada MLB.
Los pitchers del viernes 22 de agosto
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
|Hora
|Visitante
|Local
|6:40 pm
|Antonio Senzatela (Rockies)
|Braxton Ashcraft (Pirates)
|6:45 pm
|Cade Cavalli (Nationals)
|Taijuan Walker (Phillies)
|7:05 pm
|Lance McCullers Jr. (Astros)
|Cade Povich (Orioles)
|7:05 pm
|Brayan Bello (Red Sox)
|Max Fried (Yankees)
|7:10 pm
|Ryan Bergert (Royals)
|Casey Mize (Tigers)
|7:10 pm
|Shane Bieber (Blue Jays)
|A confirmar (Marlins)
|7:15 pm
|Nolan McLean (Mets)
|Joey Wentz (Braves)
|7:35 pm
|Miles Mikolas (Cardinals)
|Adrian Houser (Rays)
|7:40 pm
|Zebby Matthews (Twins)
|Aaron Civale (White Sox)
|8:05 pm
|Slade Cecconi (Guardians)
|Nathan Eovaldi (Rangers)
|8:10 pm
|Carson Whisenhunt (Giants)
|José Quintana (Brewers)
|9:38 pm
|A confirmar (Cubs)
|A confirmar (Angels)
|9:40 pm
|Zack Littell (Reds)
|Ryne Nelson (Diamondbacks)
|9:40 pm
|Blake Snell (Dodgers)
|Yu Darvish (Padres)
|10:10 pm
|Luis Morales (Athletics)
|A confirmar (Mariners)
Los pitchers del sábado 23 de agosto
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
|Hora
|Visitante
|Local
|1:05 pm
|Garrett Crochet (Red Sox)
|Will Warren (Yankees)
|4:10 pm
|José Berríos (Blue Jays)
|A confirmar (Marlins)
|6:05 pm
|Mitchell Parker (Nationals)
|Aaron Nola (Phillies)
|6:10 pm
|Michael Wacha (Royals)
|Chris Paddack (Tigers)
|6:40 pm
|Kyle Freeland (Rockies)
|Mike Burrows (Pirates)
|7:05 pm
|Cristian Javier (Astros)
|Dean Kremer (Orioles)
|7:05 pm
|Logan Allen (Guardians)
|Jack Leiter (Rangers)
|7:10 pm
|A confirmar (Twins)
|Davis Martin (White Sox)
|7:10 pm
|Logan Webb (Giants)
|Freddy Peralta (Brewers)
|7:15 pm
|Clay Holmes (Mets)
|Erick Fedde (Braves)
|8:10 pm
|Andrew Abbott (Reds)
|Nabil Crismatt (Diamondbacks)
|8:40 pm
|Tyler Glasnow (Dodgers)
|Nestor Cortes (Padres)
|9:38 pm
|A confirmar (Cubs)
|A confirmar (Angels)
|9:40 pm
|Jeffrey Springs (Athletics)
|A confirmar (Mariners)
