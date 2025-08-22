    MLB: Lanzadores abridores para hoy viernes 22 y sábado 23 de agosto del 2025 en Las Grandes Ligas de béisbol

    Más allá de lo que pueda hacer su cuadro ofensivo, el poderío de cada equipo de la MLB puede variar, jornada a jornada, de acuerdo a quién sea su lanzador abridor en cada partido. Estos son confirmados con anticipación en las horas previas a los encuentros, permitiendo tener una idea clara de cómo se dará ese frente a frente en el montículo.

    A continuación, el repaso por los lanzadores abridores de cada equipo en la próxima jornada MLB.

    Los pitchers del viernes 22 de agosto

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)

    HoraVisitanteLocal
    6:40 pmAntonio Senzatela (Rockies)Braxton Ashcraft (Pirates)
    6:45 pmCade Cavalli (Nationals)Taijuan Walker (Phillies)
    7:05 pmLance McCullers Jr. (Astros)Cade Povich (Orioles)
    7:05 pmBrayan Bello (Red Sox)Max Fried (Yankees)
    7:10 pmRyan Bergert (Royals)Casey Mize (Tigers)
    7:10 pmShane Bieber (Blue Jays)A confirmar (Marlins)
    7:15 pmNolan McLean (Mets)Joey Wentz (Braves)
    7:35 pmMiles Mikolas (Cardinals)Adrian Houser (Rays)
    7:40 pmZebby Matthews (Twins)Aaron Civale (White Sox)
    8:05 pmSlade Cecconi (Guardians)Nathan Eovaldi (Rangers)
    8:10 pmCarson Whisenhunt (Giants)José Quintana (Brewers)
    9:38 pmA confirmar (Cubs)A confirmar (Angels)
    9:40 pmZack Littell (Reds)Ryne Nelson (Diamondbacks)
    9:40 pmBlake Snell (Dodgers)Yu Darvish (Padres)
    10:10 pmLuis Morales (Athletics)A confirmar (Mariners)

    Los pitchers del sábado 23 de agosto

    Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)

    HoraVisitanteLocal
    1:05 pmGarrett Crochet (Red Sox)Will Warren (Yankees)
    4:10 pmJosé Berríos (Blue Jays)A confirmar (Marlins)
    6:05 pmMitchell Parker (Nationals)Aaron Nola (Phillies)
    6:10 pmMichael Wacha (Royals)Chris Paddack (Tigers)
    6:40 pmKyle Freeland (Rockies)Mike Burrows (Pirates)
    7:05 pmCristian Javier (Astros)Dean Kremer (Orioles)
    7:05 pmLogan Allen (Guardians)Jack Leiter (Rangers)
    7:10 pmA confirmar (Twins)Davis Martin (White Sox)
    7:10 pmLogan Webb (Giants)Freddy Peralta (Brewers)
    7:15 pmClay Holmes (Mets)Erick Fedde (Braves)
    8:10 pmAndrew Abbott (Reds)Nabil Crismatt (Diamondbacks)
    8:40 pmTyler Glasnow (Dodgers)Nestor Cortes (Padres)
    9:38 pmA confirmar (Cubs)A confirmar (Angels)
    9:40 pmJeffrey Springs (Athletics)A confirmar (Mariners)

