MLB: Los juegos del Opening Day 2022, calendario

Estos son los encuentros con los que arrancará la campaña de las Grandes Ligas el jueves 7 de abril.

Leer También: Freddy Galvis se estrenó en la pelota Japonesa, con Grand Slam en victoria de su equipo Halcones de SorftBank 4-1

¿Qué tal empezar la campaña con un Red Sox vs Yankees, un Brewers vs Cubs y un Astros vs Angels? Estos juegos son los que encabezan la agenda de 9 encuentros con los que arrancará la Temporada 2022 de las Grandes Ligas.

El jueves 7 de abril está marcado en el calendario de todos los fans ligamayoristas, ya que ese día finalmente van a tener beisbol después de pasar por semanas de incertidumbre con el paro laboral, que llevó a que se cancelaran las dos primeras series que se tenían programadas originalmente.

Y, curiosamente, la fecha que se eligió para comenzar tendrá como primer encuentro la visita de los Boston Red Sox al Yankee Stadium, en una serie de tres encuentros (jueves, sábado y domingo). Este es el primero de 19 enfrentamientos que tendrán durante el año.

LOS JUEGOS DEL OPENING DAY 2022

JUEVES 7 DE ABRIL

Red Sox vs Yankees

Brewers vs Cubs

Mets vs Nationals

Guardians vs Royals

Mariners vs Twins

Pirates vs Cardinals

Reds vs Braves

Astros vs Angels

Padres vs D-Backs

Después de ese Opening Day, para el viernes 8 de abril se tendrá una agenda con 11 encuentros, donde se inaugurará la actividad para 12 equipos que no jugaron el día anterior.

VIERNES 8 DE ABRIL

White Sox vs Tigers

Brewers vs Cubs

Athletics vs Phillies

Orioles vs Rays

Dodgers vs Rockies

Marlins vs Giants

Mets vs Nationals

Rangers vs Blue Jays

Reds vs Braves

Astros vs Angels

Padres vs D-Backs

Septima Entrada