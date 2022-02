MLB: Los dueños tienen en su poder si la temporada inicia a tiempo o no

La temporada 2022 de Grandes Ligas sigue en la incertidumbre y a solo horas de que se haga oficial la fecha en donde lanzadores y receptores deben reportarse a los campos de entrenamientos de sus respectivos equipos, la MLB y la MLBPA aún no se ponen de acuerdo.

Leer Tambien: Yangervis Solarte rompió el silencio y reveló por qué no juega con Magallanes

Sin embargo, según los precedentes que existen en la historia de las Mayores existe una ligera esperanza de que la temporada 2022 de Grandes Ligas pueda iniciar a tiempo.

En la edición del lunes de Beisbol News, programa que se transmite de lunes a viernes por el canal de youtube, Que pasa MLB, Carlos Parra Machado, explicó las posibilidades de que los lanzadores y receptores se puedan reportar a los campos de entrenamientos de spring training.

En su explicación el reconocido escritor de conlasbasesllenas.com habló sobre la historia y las diferentes situaciones que podrían ocurrir para que la temporada 2022 de Grandes Ligas inicie a tiempo.

“Los dueños han decido que mientras no haya contrato no iniciaremos los campos de entrenamientos”, explicó Carlos Parra en su exposición, “Esta situación legalmente no tiene que ser así” continúo diciendo.

También destacó en su comentario que en varias ocasiones las Grandes Ligas se han jugado sin un acuerdo CBA, la temporada 1995, se jugó parte de la temporada de 1996 y también hubo encuentros de Grandes Ligas en 1976 sin que existiera un acuerdo vigente.

Es importante recordar que el paro es patronal y esto significa que quienes tienen las acciones detenidas son los dueños y si estos deciden modificar o levantar el paro las actividades deportivas de beisbol en las Grandes Liga s se podrían reanudar.

El opening day está pautado para el 31 de marzo y estos días serán vitales para que el beisbol de las Grandes Ligas pueda iniciar a tiempo y la decisión está en manos de los dueños.

conlasbasesllenas.com