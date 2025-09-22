MLB: Los Cerveceros de Milwaukee se llevaron el título la División Central de la Liga Nacional

Cayeron 5-1 ante Cardenales, pero la aseguraron con la derrota de los Cubs, que además los hará jugar directamente la Serie Divisional.

Los Cerveceros de Milwaukee tuvieron que esperar una semana desde la obtención del pase a la Postemporada, para celebrar el título de la División Central de la Liga Nacional este domingo por la tarde.

Si bien cayeron derrotados por 5-1 ante los Cardenales de San Luis, que no contaron con los venezolanos Contreras, Pagés y Pozo, pudieron empezar la celebración en casa ajena (Busch Stadium) luego de derrota media hora después de los Cachorros de Chicago por 1-0 contra los Rojos de Cincinnati.

Esta ya es la tercera temporada consecutiva y cuarta vez en los últimos cinco años en que el equipo de los venezolanos Jackson Chourio, William Contreras y Andruw Monasterio celebran el campeonato de la división. Además de siete viajes a la postemporada y cinco títulos de división en los últimos ocho años.

Los tres criollos han tenido una gran importancia para el equipo en esta campaña. Los tres son titulares indiscutibles. Contreras es el segundo jugador del equipo con más juegos disputados, Chourio es el segundo que más imparables ha conectado y ambos son los dos que más dobles han conectado. Los dos jugadores están entre los cinco primeros entre turnos al bate, anotadas, hits e impulsadas. Mientras que Monasterio, si bien no es de los líderes, siempre aporta su grano de arena en ofensiva o defensiva.

La derrota de los Cachorros también les otorgó a los Cerveceros un regalo. Los de Milwaukee tienen el mejor récord en la Nacional y en las Grandes Ligas, por ahora, con 95-61, por lo que la derrota de Chicago les hace asegurar uno de los dos mejores puestos en el circuito y lo harán disputar directamente la Serie Divisional, evitándoles jugar la Serie del Comodín.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder