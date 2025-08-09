MLB: ¡Los abucheos hacen encender su bate! José «Astroboy» Altuve es el Papá de los Yankees, descargo el jonrón 20 de la temporada 2025

José Altuve trolea a Yankees fans y hace historia entre venezolanos.

El veneozlano José Altuve volvió a demostrar que los abucheos en el Yankee Stadium no hacen más que encender su bate. En el primer juego de la serie entre los Astros de Houston y los Yankees de New York, la afición local hizo lo que acostumbra cada vez que el venezolano se presenta al plato: abuchearlo con intensidad. Sin embargo, el “pequeño gigante” respondió de la manera que mejor sabe hacerlo: con un batazo histórico. En su primer turno al bate de la noche, Altuve conectó un cuadrangular de dos carreras ante los envíos del novato Cam Schider, enviando la pelota a las gradas con una velocidad de salida de 109 millas por hora.

José Altuve alcanza marcas.

Con este vuelacercas, Altuve llegó a 14 jonrones de por vida ante Nueva York, la cifra más alta de su carrera frente a cualquier equipo que no pertenezca a la misma división de los Astros. Este registro reafirma su condición de “verdugo” del equipo del Bronx, un papel que ha asumido con contundencia a lo largo de los años.

Además, el estelar segunda base alcanzó su séptima temporada con al menos 20 cuadrangulares, consolidándose como uno de los peloteros venezolanos más productivos en la historia de las Grandes Ligas. Entre sus compatriotas, solo Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, Bobby Abreu y Magglio Ordóñez han logrado más campañas con esa marca, una lista exclusiva que confirma el peso histórico de su carrera.

Para los Yankees y su afición, el libreto parece repetirse: abucheos, tensión y, casi siempre, un batazo de José Altuve que marca la diferencia. Para el venezolano, es otra noche más en la que transforma la presión en poder, y en la que recuerda que, en su caso, las provocaciones no lo intimidan, sino que lo motivan a dejar su huella en el diamante.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo