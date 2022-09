MLB: Lo que dijo el Dominicano Albert Pujols sobre el retiro si queda a un jonrón de los 700

El legendario Albert Pujols sigue contestando preguntas relacionadas al retiro y los 700 jonrones en Las Grandes Ligas.

Siendo el único pelotero con las probabilidades de llegar a los 700 jonrones, y no tan solo eso, sino que está a tan solo dos vuelacercas más, es cuando Albert Pujols tiene la prensa encima luego que anunció su retiro a principios de esta temporada. Hoy en día, se encuentra cerca del récord, pero también del retiro y el tiempo corre.

Cuando a Los Cardenales de San Luis le restan 16 juegos por jugar en el calendario, Albert Pujols tiene 698 jonrones y es cuando le preguntan si hay probabilidades de que juegue otro año para perseguir esta marca, esto fue todo lo que contó el apodado “La Maquina”.

“Creo que Yadi y yo podríamos jugar un par de años más si decidiéramos hacer eso, pero al final del día, tienes que ir con el corazón”, dijo Pujols, refiriéndose a Yadier Molina. “Para mí, lo dije en los entrenamientos de primavera y lo dije temprano porque sabía que algo así iba a suceder. Sabía que si tenía un buen año, o mucho éxito, la gente pensaba que cambiaría de opinión. Pero cuando digo algo, lo haré. Entonces, me retiraré después de la Serie Mundial, disfrutaré mi vida, mi carrera y mi familia”.

“No estoy persiguiendo nada”, dijo rotundamente. “Eso es algo con lo que [los medios] están jugando. Nunca he perseguido ningún número y 22 años después definitivamente no voy a perseguir nada. En mi carrera, He sido tan bendecida con todo lo que he logrado en mi vida.

“Lo que estoy persiguiendo en este momento es otro anillo”, continuó Pujols . “Eso es lo que estoy persiguiendo para la ciudad de St. Louis y para nuestros fanáticos y es por eso que regresé este año. Volviendo a St. Louis, sabía que íbamos a tener un gran club de béisbol y, con suerte, tendríamos la oportunidad [de ganar un campeonato] y, con suerte, terminar este capítulo que comencé hace 21 años”.

Albert Pujols tiene un promedio de bateo de .262 con 73 hits, 19 jonrones, 53 carreras impulsadas y 32 carreras anotadas en 99 juegos esta temporada. Mientras que a lo largo de su carrera ha ganado 2 guantes de oro, 3 premios MVP, el premio Novato del Año, 6 premios bates de plata, 1 MVP de Serie del Campeonato y 2 Series Mundiales

