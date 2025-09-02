MLB: Lenyn Sosa de Medias Blancas de Chicago ha sido la gran sorpresa entre los Venezolanos en Grandes Ligas

Es el líder de los Medias Blancas con 18 jonrones y 61 carreras impulsadas.

El guayanés Lenyn Sosa ha sido una de las grandes sorpresas entre los toleteros criollos en esta temporada de Grandes Ligas, al amanecer ayer con 18 jonrones y 61 impulsadas, líder en ambos departamentos en los Medias Blancas de Chicago.

Sosa también figura al frente de los patiblancos en imparables con 117, promedio de bateo con 266, slugging con .435 y OPS con .732. El nativo de Puerto Ordaz ocupa el cuarto lugar en el equipo en anotadas con 45.

En su cuarta temporada con el conjunto de Chicago, el bolivarense de 23 años ya superó todos sus topes personales. De esta manera, deja constancia que puede ser parte del futuro inmediato de los Medias Blancas, club con el segundo peor récord en las mayores con 49 ganados y 68 perdidos.



Durante la jornada dominical, el camarero no creyó en cuentos y conectó jonrón decisivo en el octavo inning para cortarle una racha de siete victorias a los poderosos Yanquis de Nueva York en el triunfo 3-2. El criollo se la sacó al zurdo Tim Hill, una conexión que recorrió 418 pies por el jardín central del Rate Field ante la alegría de 27.810 fanáticos presentes en el parque de Chicago.

Respondió en agosto

La producción de Sosa tuvo un gran repunte el pasado mes, tanto así que conectó 8 cuadrangulares, empujó 20 rayitas y pisó el plato el plato en 13 ocasiones. Su average en agosto no fue tan elevado porque ligó .241 (de 108-26), pero el venezolano si estuvo oportuno con corredores en circulación.

En cuatro campañas con los Medias Blancas, Sosa tiene promedio de bateo de .247 con 33 vuelacercas, 111 remolcadas y 88 anotadas en 283 juegos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder