MLB: La verdad sobre si será suspendido el Japonés Shohei Ohtani por Las Grandes Ligas

¿Shohei Ohtani enfrenta una suspensión?.

Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers, enfrenta una demanda civil de $240 millones en Hawái por supuestamente sabotear un proyecto inmobiliario de lujo. Aunque el caso ha generado revuelo, la posibilidad de una suspensión por parte de la MLB parece remota en este momento. La controversia gira en torno a acusaciones de abuso de poder, pero ¿qué significa esto para la carrera de Shohei Ohtani?

Leer También: MLB: El Japonés Shohei Ohtani de los Dodgers vuelve a estar en el ojo del huracán, por demanda de bienes raíces en Hawái

Shohei Ohtani y la verdad sobre si será suspendido por MLB

La demanda, presentada por el desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y la agente Tomoko Matsumoto, acusa a Shohei Ohtani y su agente, Nez Balelo, de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto en el proyecto The Vista at Mauna Kea Resort.

Alegan que Balelo exigió concesiones desmedidas y presionó para que los despidieran, costándoles millones. Shohei Ohtani, contratado como endorser y “primer residente”, planeaba construir un centro de entrenamiento en el lugar.

Sin embargo, este es un caso civil, no penal, y las consecuencias serían económicas, no de cárcel.

La MLB no suele intervenir en disputas civiles privadas a menos que impliquen delitos graves, violaciones de políticas o daños significativos a la imagen del béisbol, como apuestas o violencia.

El caso de Shohei Ohtani, aunque mediático, no cumple actualmente con estos criterios.

La liga podría monitorearlo por su impacto, pero una suspensión es improbable sin pruebas de fraude, extorsión u otras ilegalidades. El precedente de Ippei Mizuhara, exintérprete de Shohei Ohtani, mostró que la MLB actúa solo ante delitos confirmados, y Shohei Ohtani fue absuelto rápidamente.

Para Shohei Ohtani, el mayor riesgo es reputacional y financiero.

Una resolución desfavorable podría costarle millones en indemnizaciones, pero su estatus como estrella de la MLB permanecerá intacto a menos que surjan cargos penales.

Por ahora, Shohei Ohtani seguirá brillando en el diamante mientras el caso se resuelve en tribunales.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo