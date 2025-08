MLB: La reacción del Larense Oswald Peraza al enterarse que Yankees de Nueva York lo cambiaron a los Angelinos de Los Ángeles

Aproximadamente una hora antes de que venciera la fecha límite de cambios de la MLB a las 6 p.m. del jueves, los Yankees de New York enviaron al infielder Oswald Peraza a los Angelinos de Los Ángeles vía cambio en las Grandes Ligas 2025.

A cambio de Oswald Peraza, con un promedio de bateo de .152, los Yankees de New York adquirieron al jardinero de ligas menores Wilberson De Peña y dinero del fondo de bonos internacionales. El movimiento se veía venir para todos, menos para el venezolano, ya que venían de adquirir al panameño Jose Caballero desde los Rays de Tampa Bay y alguien tenía que salir del router.

La reacción de Oswald Peraza.

En medio del cambio, los medios acudieron al venezolano para preguntarle sobre su reacción del cambio, ahora que va rumbo por primera vez a una organización que no son los Mulos del Bronx. El venezolano dijo que no esperaba ser enviado a otro equipo, asi que fue sorprendido con la noticia.

“Todo pasa por algo. Estaré eternamente agradecido por los Yankees de New York por la oportunidad que me dieron, fue el equipo que me dio la oportunidad de empezar mi carrera. Ahora mismo estoy algo triste, pero siempre estaré agradecido por ellos por cambiarme la vida” dijo Peraza.

El dirigente de los Mulos del Bronx, Aaron Boone, también habló sobre el tema, aclarando que ya sabía que se aproximaba un cambio por Oswald Peraza, pero aún no sabía sobre cuál equipo se trataba.

“Sí, fue un poco raro… Sabía que había un posible acuerdo y que había conversaciones, pero ni siquiera conocía al equipo” dijo Boone..

Con este movimiento, los Yankees no solo aclaran la congestión en el infield, sino que apuestan por talento joven con proyección en Wilberson De Peña, además de ganar espacio en su presupuesto internacional, un detalle que puede rendir frutos a largo plazo. Mientras tanto, Oswald Peraza inicia un nuevo capítulo con los Angelinos, en busca de la continuidad que le fue esquiva en el Bronx.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo