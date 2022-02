MLB: La liga con el segundo salario mínimo más bajo en Estados Unidos

El salario mínimo en Grandes Ligas es el segundo más bajo de las ligas profesionales en Estados Unidos, solo por encima de la MLS de fútbol soccer.

Las negociaciones entre la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) y la Major League Baseball (MLB) continúan su curso con el tiempo encima y una de las propuestas donde quizá hay mayor desacuerdo es la referente salario mínimo, uno de los temas que la parte de los peloteros ha peleado por incrementar desde hace un par de años pues es el segundo más bajo de las principales ligas deportivas de los Estados Unidos.

Mientras la MLBPA exige un salario mínimo de 775 mil dólares para 2022 con un aumento gradual de 30 mil dólares más en cada una de las próximas cuatro temporadas, la MLB ofrece un salario mínimo de USD$664,000 en 2022 con un aumento de USD$10,000 en cada una de las próximas cuatro temporadas.

Quizá, a simple vista, la cifra que propone el sindicato de peloteros parezca muy ambiciosa considerando que el salario mínimo del circuito durante 2021 fue de USD$570,500; sin embargo, al comparar esa cantidad con la de otras ligas profesionales de Estados Unidos, obtenemos los siguientes resultados:

La NFL es el circuito profesional con el salario mínimo más alto, ganando USD$660,000 en 17 juegos, lo que equivale a USD$38,824 por encuentro.

En segundo lugar se encuentra la NBA, con un salario mínimo de USD$925,258 en 82 juegos, lo que equivale a USD$11,284 por encuentro.

Posicionada en tercer lugar está la NHL, con un salario mínimo de USD$750,000 en 82 juegos, lo que equivale a USD$9,146 por encuentro.

En último lugar se posiciona la MLS, con un salario mínimo de USD$81,000 en 34 juegos, lo que equivale a USD$2,382 por encuentro.

Si dividimos los USD$570,500 del salario mínimo de MLB entre los 162 juegos de la temporada regular, tenemos como resultado que el circuito de béisbol profesional es el segundo peor pagado de todo Estados Unidos, con USD$3,522 por encuentro.

En realidad, cualquiera de las dos propuestas mencionadas al inicio no cambiarían la posición de Grandes Ligas dentro de la lista debido a la gran diferencia con la liga de hockey.

Pese a eso, podemos ver que la propuesta presentada por la MLBPA no es para nada descabellada, teniendo en cuenta que el béisbol es el tercer deporte más popular del país y, además, es la liga donde más tiempo se trabaja.

