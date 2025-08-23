MLB: ¡La ley del ex! El receptor Venezolano Carlos Narváez fulmina a Yankees en aplastante victoria de Boston 12-1

El criollo conectó su cuadrangular número 11 de la campaña y se fue de 4-3 ante la tropa de Nueva York.

Carlos Narváez brilló en el encuentro sabatino de Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, tercero de la serie entre los eternos rivales de las Grandes Ligas en el Yankee Stadium y que culminó con aplastante victoria para la tropa visitante de 12-1.

El careta venezolano quien destacó tanto detrás del plato como con el bate se fue en el encuentro de 4-3 con soberbio jonrón incluido.

Además de dos carreras impulsadas y dos más anotadas. Narváez quien se enfrentaba a su ex equipo fue el arquitecto principal de la ofensiva de Boston.

El bambinazo del criollo fue el que cerró con broche de oro una jornada de ensueño en el noveno inning no le perdonó el lanzamiento a Paul Blackburn. La pelota alcanzó una altura de 414 pies, siendo depositada en el jardín izquierdo.

Actualmente el careta cuenta con un average de .249 producto de 80 hits, de los cuales 11 son vuelacercas y 21 dobles.

A su cuenta también tiene un total de 45 rayitas anotadas, 38 empujadas y 134 bases alcanzadas todo esto en 93 juegos en los que ha participado.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder