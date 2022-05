MLB: Josh Donaldson de Yankees recibe multa y suspensión por “comentarios inapropiados” a Tim Anderson de Medias Blancas

El tercera base de los Yankees de New York Josh Donaldson ha optado por apelar la sanción.

Este lunes, MLB anunció una multa y una suspensión de un juego para el tercera base de los Yankees Josh Donaldson, quien tuvo un intercambio de palabras con el campocorto de los White Sox de Chicago, Tim Anderson. La cantidad de la multa aún no ha sido revelada.

“Independientemente de la intención del Sr. Donaldson, el comentario que dirigió al Sr. Anderson fue irrespetuoso y de mal juicio, particularmente cuando se ve en el contexto de sus interacciones anteriores”, dijo Michael Hill, vicepresidente de operaciones de campo de las Grandes Ligas.

Además de recibir la suspensión, Donaldson fue colocado en la lista de protocolos de salud después de dar positivo por COVID-19.

La suspensión de Donaldson había sido programada para hacerse efectiva esta noche, cuando los Yankees reciban a los Orioles de Baltimore. Sin embargo, Donaldson ha elegido apelar, por lo que habrá que esperar a que se termine el proceso.

¿Qué ocurrió?

Durante el juego de este sábado entre Yankees y White Sox, Donaldson llamó “Jackie” a Tim Anderson, como una referencia a Jackie Robinson, el primer jugador negro en jugar en Grandes Ligas.

“Simplemente hizo un comentario irrespetuoso”, dijo Anderson. “Básicamente, estaba tratando de llamarme Jackie Robinson. Como, ‘¿Qué pasa, Jackie?’”. El manager de los Medias Blancas Tony LaRussa también calificó como “racista” el comentario de Donaldson.

Donaldson aseguró que incluso al principio del juego también llamó “Jackie” a Anderson, y que ya ha bromeado con él usando la misma referencia. Aunque el tercera base de los Yankees aseguró que no era su intención hacer un comentario racista, se disculpó con Anderson tras el juego.

“Lo que quiero decir es que no es un término que intente ser racista por ningún hecho”, dijo Donaldson. “Obviamente, él lo consideró irrespetuoso”, dijo. “Y mira, si lo hizo, me disculpo. Eso no es lo que intentaba hacer de ninguna manera, pero es lo que pasó”.

El pasado 13 de mayo ambos tuvieron una pelea después de hacer un tag fuerte y Anderson respondió con un empujón, lo que provocó que se vaciaran las bancas. Donaldson aseguró que el sábado estaba tratando de “calmar” cualquier tensión entre los dos.

