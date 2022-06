MLB: ¿Jose (Astroboy) Altuve volverá a bajarse del Juego de Estrellas 2022?

El venezolano Jose Altuve se bajó del Juego de Estrellas en la temporada pasada de la MLB. ¿Volverá a hacerlo este 2022?.

Leer también: Ronald Acuña Jr., el venezolano con más votos para All Star Game 2022

Él segunda base Jose Altuve se bajó del Juego de Estrellas de la temporada pasada, optó por no ir dejando claro que el fin era descansar y pasar tiempo con su familia en esos días libres que suelen tener los jugadores. Cabe destacar que estaba en todo su derecho, aunque para muchos fue una sabia decisión y para otros no.

Tomando en cuenta que Jose Altuve es él segunda base de la Liga Americana con más votos (710,708) de cara al Juego de Estrellas, y que todo indica que va a ser electo por octava vez a dicho evento. ¿Jose Altuve volverá a bajarse del Juego de Estrellas?

Pese a sus declaraciones pasadas, mucha gente piensa que Altuve no quiso participar en el juego de estrellas celebrado en Colorado debido a que iba a ser el único pelotero abucheado de todos. No cabe la menor duda de que a ningún pelotero como humano que son, les gustaría que lo abuchee en un evento tan visto a nivel mundial como ese.

Desde EL Fildeo creemos que si lo hará debido a que dicho evento será llevado a cabo en el Dodgers Stadium, donde lamentablemente es considerado uno de los peloteros más odiados. Todo eso se debe al escándalo del robo de senas que hicieron los Astros de Houston en años anteriores, donde al final terminaron ganado la Serie Mundial ante Los Ángeles Dodgers.

Es de esperarse que Los Dodgers no sientan mucho amor por él, pese a que múltiples estudios realizados por New York Post y otros medios revelaron que Altuve no uso el sistema de robo de senas debido a que era uno de los que siempre se negaba, en cambio, a otros que si le sacaron provecho.

El hecho de que Jose Altuve haya estado involucrado o no, no importa, muchos fans lo van a seguir mirando como uno de los tramposos aunque no lo sea de manera individual.

elfilder.com