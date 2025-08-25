MLB: José «Astroboy» Altuve supera en hits al legendario Alan Trammell miembro del Salón de la Fama

El venezolano José Altuve sigue escalando poco a poco hasta una meta que seguro tiene en mente y es conectar los 3,000 hits en las Grandes Ligas, lo que significa que tendrá que superar otros nombres históricos como es el caso de Alan Trammell.

Mediante la jornada del pasado sábado entre los Astros de Houston vs. los Orioles de Baltimore, José Altuve bateó de 5-3 con dos anotadas, dos sencillos y un doblete en la victoria de su equipo 9 carreras por 8.

Ese último doblete de Altuve en la parte alta de la novena entrada sin corredores a bordo y ante los envíos del relevista Rico García, fue su hit número 2,367 de por vida en las Grandes Ligas, mismo con el que dejo atras los 2,366 que conectó Alan Trammell y asi se adueñó del puesto número 136 de jugadores con más hits de todos los tiempos.

Los próximos objetivos de José Altuve.

Los ex jugadores Lou Whitaker (2,369), Michael Young (2,375) y Brett Butler (2,375), que probablemente en la próxima semana estarían siendo desplazados por José Altuve, quien se encuentra saludable y listo para seguir ayudando al equipo de los Astros de Houston a ganar partidos, y por supuesto, seguir acumulando logros individuales.

Cabe destacar que el rendimiento ofensivo de José Altuve ha estado por debajo del promedio en sus últimos 15 juegos, registrando un pobre AVG de .228 con 13 hits en 57 turnos y 8 carreras anotadas.

