MLB: José «Astroboy» Altuve sigue siendo el Papá de los Yankees a pesar de la derrota de Houston, duplica y produce en el juego de hoy

José «Astroboy» Altuve está en llamas. Y lo confirmó el sábado, al duplicar en la derrota de los Astros de Houston 5-4 contra los Yanquis de Nueva York.

El Astroboy de Venezuela se fue de 4-2 con una carrera empujada, en el juego celebrado en el Yankee Stadium. Allí, extendió dos cadenas ofensivas.

José Altuve, por un lado, alargó a siete su racha de encuentros con al menos un hit. Golpea, durante ese lapso que inició el 2 de agosto, para promedio de bateo de .323 (de 31-10) con dos jonrones, un doble, cinco impulsadas y cuatro anotadas.

El toletero derecho, a su vez, hilvanó su décimo encuentro embasándose. Exhibe, en ese período, average de .349 (de 43-15) con tres vuelacercas, nueve remolcadas y siete pisadas al plato, además de dos bases robadas.

Ambas seguidillas, son las más largas este año para el otrora MVP de la Liga Americana.

EL JUEGO DE JOSÉ ALTUVE

«Tuve», quien alineó como designado y tercer bate, alargó sus rachas tan pronto como en la primera entrada. Conectó un sólido sencillo hacia el jardín izquierdo ante Luis Gil, que alcanzó las 102,7 millas por hora en velocidad de salida.

José Altuve, ya en el octavo episodio, coronó su jornada con otro imparable. Esta vez productor.

El vinotinto, con corredores en segunda y primera base, descifró un slider de Camilo Doval que dirigió hacia el leftfield para impulsar a Cam Smith con empate momentáneo 4-4.

José Altuve, tras la jornada, dejó su línea ofensiva de la temporada en .284/.345/.468 con 124 hits, entre ellos 20 jonrones, 18 dobles y un triple. Suma, además, 62 carreras empujadas, 63 anotadas y ocho bases robadas en 113 juegos disputados.

Hender «Vivo» González

Con información del Emergente