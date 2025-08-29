MLB: José «Astroboy» Altuve saca el jonrón 23 de la temporada y llega a 252 de por vida en Las Grandes Ligas

Astroboy aporta para la segunda victoria de los Astros sobre Rockies de Colorado.

José Altuve una vez más demuestra su poderío y su capacidad ofensiva, cuando se trata de aparecer cuando los Astros necesitan impulso adicional y fue parte clave del 5-4 sobre los rocosos en el Daikin Park.

Leer También: MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez vuelve a la carga por los 50 jonrones en una sola temporada

En la tarde de este jueves, la primera rayita de Houston fue por cuenta de «Astroboy», mandando un elevado entre el jardín central y el jardín izquierdo para el 1-0 parcial.

Con esto, Altuve suma 23 cuadrangulares en lo que va de zafra y figura con 252 de por vida en la Gran Carpa. Adicional, se fue de 4-1 con 1 carrera remolcada, y tras sellado el cotejo, promedia .273.

El día de Christian Walker

Cuando se trata de consistencia, Walker asoma como uno de los recursos ofensivos claves del grupo de los siderales, que se ha afianzado y disfruta de días como el hoy.

En la Alta de la 1era entrada, acompañó a Altuve con el Back to Back que le puso la segunda estocada a los Rockies, pegando su jonrón número 20 de la temporada por el jardín derecho.

Más adelante, repitió con otro vulacercas, esta vez en el 4to capítulo del encuentro, sin hombres en circulación. Finalmente, se fue de 4-2 con 2 remolcadas y dejando su promedio bateador en .238 para el infilder que se fue como el mejor del juego.

Octavo jonrón de Ezequiel Tovar

A pesar de la derrota, el maracayero Ezequiel Tovar se llevó debajo del brazo su cuadrangular número 8 de la temporada regular, esto durante la 4ta entrada para el 3-2, en ese intento de los rocosos de consolidar la remontada.

Finalmente, Bryan King (4-3) se adjudicó la victoria de la noche sumando 2 ponches en 1 entrada de labor para dejar su efectividad en 2.91, por su parte, Luis Peralta (1-2) cargó con la derrota permitiendo 1 jonrón y 1 carrera en 1 inning de labor.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder