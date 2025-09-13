MLB: José «Astroboy» Altuve saca a relucir su poder con descomunal jonrón en victoria de Houston sobre Atlanta 11-3

Astroboy sigue consolidándose como el máximo jonronero de los Astros de Houston en la presente temporada.

Entre los juegos más interesantes de la jornada de este viernes en las Grandes Ligas destacó el de Astros de Houston y Bravos de Atlanta, quienes iniciaron una imperdible serie en el Truist Park. Allí, el Arepa Power se hizo presente de gran manera gracias al poder de José «Astroboy» Altuve.

Leer También: LVBP: Cardenales de Lara anunció a sus jugadores sin prioridad para la temporada 2025-26

Y es que en lo que va de temporada, el maracayero ha sido parte fundamental de la ofensiva del equipo, que a estas alturas se mantiene en la lucha por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana. Además, cabe resaltar que con su cuadrangular de esta noche sigue consolidándose como el máximo jonronero de la organización, con 25, superando por tres a Christian Walker (22).

Altuve no baja el ritmo

El conjunto de Houston desplegó sin piedad toda su artillería ante los Bravos. A la altura del sexto inning el marcador ya señalaba un 10-0, justo cuando José Altuve sacó a relucir todo su poder con el madero con un descomunal swing.

Luego de que Yordan Álvarez entregara el primer out, el criollo solo vio el primer lanzamiento del relevista Dane Dunning para desaparecer la bola por todo el jardín izquierdo, a unos 414 pies de distancia. Al final se fue de 4-2 con remolcada y dos anotadas la victoria de astros de Houston por 11-3 frente a Bravos de Atlanta.

Números de José Altuve en la temporada 2025

143 juegos

551 turnos al bate

145 hits

22 dobles

1 triple

25 jonrones

70 carreras impulsadas

77 carreras anotadas

9 bases robadas

51 boletos

100 ponches

.263 AVG

.326 OBP

.443 SLG

.769 OPS

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano