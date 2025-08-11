MLB: José «Astroboy» Altuve le recordó que no deberían abuchearlo cada vez que va al Yankee Stadium, porqué silencia a los fanáticos con su bate

El segunda base venezolano José Altuve volvió a demostrar que es uno de los grandes protagonistas en la rivalidad entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, y el porqué deberían dejar de abuchearlo cada vez que va a Nueva York.

En la reciente serie de tres juegos disputada en el Yankee Stadium, el público local no dejó de abuchearlo en cada turno, recordando viejas heridas. Sin embargo, lejos de intimidarse, Altuve respondió con una actuación estelar que dejó en silencio a miles de fanáticos.

Durante la serie, el capitán ofensivo de los Astros bateó de 11-6, con 2 jonrones, 4 carreras remolcadas, 5 anotadas, 1 base robada y apenas 2 ponches, castigando sin piedad al pitcheo neoyorquino. Su capacidad para producir en momentos clave fue decisiva para que Houston saliera victorioso, reafirmando su papel como uno de los peloteros más determinantes en juegos de alta tensión.

Además, Altuve aprovechó el escenario para alcanzar un hito histórico en las Grandes Ligas: convertirse en el jugador número 25 en la historia en conectar al menos 250 jonrones y robar 250 bases. Este logro lo coloca en un club exclusivo reservado para peloteros que han combinado poder y velocidad de forma sobresaliente.

Para los Yankees y su afición, José Altuve sigue siendo un dolor de cabeza constante. Para los Astros, representa liderazgo, consistencia y la capacidad de brillar en los escenarios más hostiles. Con esta actuación, el venezolano no solo suma estadísticas impresionantes, sino que continúa fortaleciendo un legado que quedará marcado en la historia de la MLB.

Al mismo tiempo, los Astros de Houston ganaron la serie 2-1 al vencer en el primero y último juego de la misma a domicilio ante los Mulos del Bronx.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo