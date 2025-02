MLB: Johan «El Gocho» Santana revela quién lo convenció de volver a los Mets de Nueva York

Johan «El Gocho» Santana volvió para uniformarse con los Mets de Nueva York, aunque esta vez para ser instructor por unos días para el equipo. El lanzador venezolano, ganador del Cy Young conversó con la prensa en la previa del choque de Spring Training entre los Metropolitanos sobre su trabajo con el lanzador Sean Manea, su vida luego del retiro, así como quién fue el gestor para su regreso a los campos de entrenamiento en Port St. Lucie.

En sus declaraciones, aclaró que busca un equilibrio entre trabajar en el beisbol y estar presente para su familia, luego del retiro de los montículos. “Me encanta este juego, pero amo más a mi familia”, sostuvo Johan Santana para los micrófonos de SNY.

Johan Santana regresa a los Mets

“Carlos (Mendoza) y yo hablamos en Miami, sobre todo Carlos. El me dijo que si me interesaba venir acá un par de días y compartir con el equipo. Estaba realizando algunas cosas con los Mellizos de Minnesota, pero le dije a Carlos que podía venir poco tiempo y me dijo que estaba encantado de contar conmigo acá”, apuntó Santana sobre su regreso con los Mets.

También aseguró que es un honor para él, poder trabajar con los lanzadores de los Mets y en especial con Sean Manaea, serpentinero que aseguró que Santana es uno de sus ídolos en el beisbol. Esto sorprendió al venezolano, que le hizo recordar el paso del tiempo desde su época en la lomita. “Fue un honor, es genial, es un gran chico. Haremos lo que sea necesario para que mejore y lo ayudemos”, recalcó.

