MLB: Hoy se cumplen 15 años cuando al lanzador Venezolano Armando Galarraga de los Tigres de Detroit le robaron el juego perfecto

El lanzador criollo perdió la hazaña debido a una decisión errada del árbitro Jim Joyce con dos outs en el noveno inning.

Hoy se cumplen 15 años cuando al lanzador venezolano Armando Galarraga, de los Tigres de Detrioit, le estropearon el juego perfecto, debido a un grave error del árbitro Jim Joyce en una jugada que debió ser el último out del partido contra los Indios de Cleveland, el 2 de junio de 2010 en el triunfo 3-0.

Galarraga, quien para entonces tenía 28 años y batallaba por mantenerse en la rotación abridora de Detroit, y en las ligas mayores, retiró a los primeros 26 bateadores para obligar al mundo del beisbol a enfocar su atención a lo que estaba pasando en el Comerica Park.

El derecho sucrense pasó su mayor susto de la noche cuando el primer toletero de Cleveland en el noveno inning, Mark Grudzielanek, conectó profundo entre la izquierda y el centro en el espacioso estadio de Detroit. Sin embargo, el jardinero central Austin Jackson realizó una tremenda atrapada de espalda al plato. Esta sensacional jugada puso a celebrar a la modesta asistencia 17.738 personas y a toda la fanaticada venezolana.

El momento clave llegó cuando dos outs y cuenta de 1-1, Jason Donald, el noveno en la alineación de Cleveland, bateó un rodado alejado del inicialista Miguel Cabrera, quien fildeó y pasó a Galarraga. Éste pisó la base con suficiente tiempo para reclamar el juego perfecto.

La repetición de televisión mostró que Cabrera y Galarraga se combinaron armoniosamente para completar lo que iba a ser el juego perfecto número 22 de la historia de las Grandes Ligas y el vigésimo desde 1900.

El único error de la noche fue que Jim Joyce, uno de los árbitros más reconocidos de MLB y quien trabajaba en la primera base ese partido, declaró quieto a Donald, acabando con la hazaña del abridor derecho. Pero esta equivocación, aceleró el proceso que llevó al beisbol a tener la repetición de televisión en jugadas cerradas en las bases.

Grandes amigos

Galarraga y Joyce participaron juntos en una conferencia de prensa y al día siguiente el lanzador entregó la alineación de los Tigres al veterano umpire. Con los años se volvieron grandes amigos. Tanto así que escribieron el libro “Nobody’s Perfect: Two Men, One Call, and a Game for Baseball History” (“Nadie es Perfecto: Dos Hombres, Una Llamada, y un Juego para la Historia del Beisbol”) y participaron en decenas de eventos.

“Yo aporté un poco para que el beisbol evolucionara y que lo que me pasó a mí, no le pasará a otros. Lo que me pasó a mí, ayudó a hacer repeticiones en el beisbol”, agregó el cumanés años después.

Galarraga, quien tuvo marca de 26-34 y efectividad de 4.78, apenas apareció en 100 encuentros, incluidas 91 aperturas en su corta carrera, pero el juego de hace 15 años le garantizó una mención perpetua en la historia de las Grandes Ligas.

La MLB usaba la revisión instantánea desde 2008, pero solo para decidir jonrones controversiales. Cuatro años después del juego no perfecto de Galarraga, la oficina del comisionado aprobó un sistema ampliado que permite a los mánagers el solicitar revisión en dos jugadas y luego de la sexta entrada, los árbitros pueden examinar jugadas confusas.

En la historia de 149 años de MLB, solo se han producido 24 juegos perfectos. Félix Hernández, de los Marineros de Seattle, es el único venezolano con uno de ellos, proeza que logró el 15 de agosto de 2012 contra Rays de Tampa Bay.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder