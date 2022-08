MLB: Gleyber Torres, la razón por la que los Yankees de Nueva York no obtuvieron a Pablo López

Los Yankees de Nueva York querían obtener en cambio al venezolano Pablo López de los Marlins de Miami, pero la razón de que esto no se dio en las Grandes Ligas – MLB fue Gleyber Torres.

Leer también: El Venezolano Ildemaro Vargas tuvo un debut histórico con los Nacionales de Washington

En los últimos minutos antes de la fecha límite de cambios los Yankees de Nueva York entraron en la carrera por los servicios del lanzador de los Marlins de Miami, Pablo López pero los de Sur de la Florida le pidieron mucho a los “Bombarderos del Bronx”, ya que querían involucrar en el paquete al también venezolano Gleyber Torres, siendo este la principal razón por la que este movimiento no se dio en las Grandes Ligas – MLB.

Según un informe de The Score, los Yankees conversaron seriamente para adquirir desde los Marlins a López, incluso mencionando en las conversaciones el nombre del infielder Torres, pero resulta que el movimiento no se dio ya que el equipo de Nueva York no estaba seguro de desprenderse del venezolano que ha asistido dos veces al Juego de Estrellas del béisbol de la MLB.

Además, dijeron fuentes a Barry Jackson y Craig Mish del Miami Herald, que el principal prospecto de los “Mulos”, Anthony Volpe aparentemente tampoco estaba incluido en el paquete, por lo que desde Miami estaban interesados solamente en “El De Caracas” de 25 años de edad.

Finalmente estos dos equipo no acordaron nada y los del Este de la Liga Americana adquirieron desde los Atléticos de Oakland a Frankie Montas, abridor dominicano que reforzará su rotación este 2022.

Números de Pablo López

López tiene efectividad de 3.41 con WHIP de 1.12 y 119 ponches en 21 apertura para los Marlins esta temporada. Además, el derecho de 26 años es elegible para el arbitraje hasta la campaña de 2024.

Situación de Gleyber

Gleyber Torres fue removido por completo del campocorto a la segunda base y este 2022 ha sido un bate más que productivo para los Yankees, siendo ese cambio de posición un impulso a que retomara confianza en su ofensiva, así que por esa razón y por todo lo que representa, los de Nueva York prefirieron no dejarlo ir.

En 94 juegos batea para .254, con 86 hits, 16 jonrones, 46 remolcadsa, 47 anotadas, cinco robos de base y OPS de .769.

elfildeo.com