MLB: ¿Falta de respeto? Astros de Houston moverían a José «Astroboy» Altuve a los jardines

Al parecer, los Astros de Houston aún no le han cerrado las puertas por completo a Alex Bregman, y si logran volver a unir sus vínculos, podría cambiar un aspecto interesante de la carrera de José Altuve.

Aunque la organización no ha cerrado las puertas a un posible regreso del estelar tercera base, las señales no son del todo alentadoras. Según un reporte de Bob Nightengale , los Astros de Houston han retomado las conversaciones con Alex Bregman, a pesar de que no son favoritos y, no obstante, no es que lo necesiten de urgencia luego de agregar a Christian Walker y a Isaac Paredes.

Sin embargo, aún hay probabilidades de que ambas partes logren llegar a un acuerdo y, si eso sucede, el infield de los Astros de Houston estaría algo congestionado y José Altuve pagaría el precio.

Nightengale reveló que si los Astros logran retener a Alex Bregman, este permanecería en la tercera base desde donde ganó su primer guante de oro la temporada pasada; Isaac Paredes pasaría a la segunda base, Christian Walker iría a la inicial y Jeremy Peña quedaría intacto en el campocorto.

¿Y qué pasará con José Altuve?

El bateador designado no es una opción, cuyo rol es definitivamente del cubano Yordan Álvarez. Es por eso que Bob Nightengale indicó que los Astros no descartan mover a José Altuve al jardín izquierdo, a pesar de que ha jugado en la segunda base durante toda su carrera desde que hizo su debut en el 2011.

La idea de trasladar a Altuve a los jardines plantea una serie de interrogantes. ¿Sería una decisión acertada pedirle a un jugador que ha sido el alma del equipo y uno de los mejores intermedistas de la última década que cambie de posición a estas alturas de su carrera? ¿Cómo se adaptaría Altuve a un rol completamente nuevo?

El tema también toca fibras sensibles respecto al respeto hacia la trayectoria de un jugador emblemático. Desde su debut, Altuve ha sido la cara de los Astros, un líder dentro y fuera del terreno, y una figura clave en los éxitos del equipo, incluidos dos títulos de Serie Mundial.

Hasta el momento, no ha habido comentarios públicos por parte de Altuve ni de la organización sobre esta posible transición. Sin embargo, el reporte de Nightengale pone en perspectiva cómo el regreso de Bregman podría desencadenar cambios inesperados en la estructura del equipo y en las carreras de varios jugadores.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo