MLB: Eugenio Suárez conecta su primer HR con los Marineros de Seattle

La primavera de la MLB está próxima a finalizar pero el venezolano Eugenio Suárez no hizo esperar a que su nuevo equipo los Marineros de Seattle, conocieran su fuerza con el madero en el Spring Training. El antesalista de Ciudad Esmeralda conectó su primer cuadrangular con el uniforme naviero tras un lanzamiento a 96mph del lanzador de los Atléticos de Oakland Frankie Montas.

Suárez habia tenido un comienzo frío en la primavera, pero parece haber despertado con este cuadrangular de dos anotaciones y así elevar su promedio al bate a .214. El venezolano está llamado a ser pieza clave en la ofensiva de Seattle durante su estadía en la organización y asi dejar atrás su 2021 con los Reds.

Para nadie es un secreto que el 2021 fue un año fuerte para mi, es el tipo de año en el cual tu no quieres pensar, esto quedó en el pasado. Estoy a las puertas de una nueva temporada y no puedo esperar para ver lo que suceda… me siento muy cómodo aquí» – Eugenio Suárez

Eugenio Suárez adaptado a la estructura de los Marineros de Seattle

Los Marineros absorberán los $35 millones restantes del contrato de Suárez y confían en su talento, pues siempre ha sido un prodigioso bateador de poder donde el T-Mobile Park podría presentar algunos desafíos. Sin embargo, recordemos que en 2019 alcanzó la cifra de 49 estacazos de vuelta completa y enloqueció al mundo del beisbol.

Seattle planea utilizar a Suárez en la parte intermedia del lineup, y esperan que pueda tener muchos turnos con hombre en base, donde con un gran swing pueda producir no solo hits sino cuadrangulares y volver a colocar en él aquella confianza perdida en el último año, confianza que estando de su lado lo ayude a ser nuevamente aquel temido bateador de 2019 donde colocó números de MVP.

