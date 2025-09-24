MLB: Eugenio «Bolibomba» Suarez y los Marineros de Seattle aseguran presencia en postemporada 2025

Marineros conquistó su pase a postemporada con histórica remontada que lideró Josh Naylor.

Los Marineros de Seattle aseguraron su presencia en la postemporada en la Liga Americana, luego de una dramática victoria por 4-3 sobre los Rockies.

Josh Naylor imparable

Lo hicieron con histórica remontada que lideró Josh Naylor quien despachó con un doblete con las bases llenas y dos outs en la baja de la octava entrada, estando abajo en el marcador toda la noche hasta ese momento.

Naylor, la valiosa adquisición de los Mariners justo sobre la fecha límite de cambios, supo conectar una bola rápida de 97.7 mph del relevista Victor Vodnik en un conteo de 2-0 y la llevó al hueco entre el jardín central izquierdo, para remolcar a sus compañeros Luke Raley (quien recibió un golpe de emergente), J.P. Crawford (quien recibió boleto) y el dominicano Julio Rodríguez (quien también fue golpeado por un lanzamiento).

Liga Americana

Con este panorama Seattle, consigue su pase y se une a los Blue Jays de Toronto, y a los Yankees de Nueva York como los equipos que ya tienen aseguraron su paso a la postemporada en la Liga Americana.

Liga Nacional

Mientras que por la Liga Nacional Milwaukee, Filadelfia, Los Ángeles Dodgers, los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego hicieron lo propio.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano