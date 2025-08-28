MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez vuelve a la carga por los 50 jonrones en una sola temporada

«Geno» busca ser el primer venezolano en alcanzar esa cifra en una sola temporada.

Con su jonrón del miércoles ante los Padres de San Diego; segundo en días consecutivos, Eugenio «Bolibomba» Suárez llegó a cuatro para la calle en sus más recientes siete juegos con los Marineros de Seattle y a 42 en lo que va de zafra entre Arizona y su segunda etapa en la «Ciudad Esmeralda».

Leer También: MLB: Los Venezolanos William Contreras y Andruw Monasterio con dulce ofensiva en Milwaukee

Ya son al menos siete rachas de cuatro estacazos en siete desafíos para ‘Geno’, que ahora ve más factible la indédita cifra de los 50 cuadrangulares para un pelotero venezolano, lo que sin duda alguna terminaría de sellar su unanimidad como ganador del Premio Luis Aparicio, que se otorga anualmente al criollo con mejor temporada en el beisbol del mundo.

En reiteradas ocasiones, Eugenio Suárez ha dicho que no trata de hacer mucho en el plato, solo trabajar en hacer los ajustes en el plato y ayudar a su equipo.

De hecho, a la par de esos dos bambinazos en días sucesivos, también tiene dos juegos en fila con al menos tres producidas, que le han permitido arribar a las 100 por segunda vez en su carrera y reforzar su etiqueta como uno de los grandes exponentes del poder criollo en el último lustro y un poco más allá.

No obstante, en esos últimos siete juegos, el nativo de Ciudad Piar batea .227 (de 22-5), con ocho fletadas, seis registradas, OBP de .370, Slugging de .773 (6° en la L.A. en ese lapso) y OPS de 1.143 (9° en la L.A.).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder