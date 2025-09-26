MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez podría quedar como el latino más jonronero luego de sacar el 49 de la temporada 2025

Tiene todo encaminado para ser el tercer venezolano consécutivo que comanda este departamento.

Eugenio Suárez ha destacado esta temporada con sus batazos de vuelta completa. Y si bien está cerca de los 50 cuadrangulares en esta recta final de temporada, podría quedar en lo más alto entre los latinos.

Con 48 jonrones, que es su récord personal en una temporada, el de Ciudad Piar es el pelotero latino con más cuadrangulares en la presente campaña.

A falta de cuatro encuentros para finalizar la ronda regular, Eugenio tiene ventaja de cuatro bambinazos ante su más cercano perseguidor, quien es Junior Caminero (44).

En caso de que “Geno” sea el latino con más cuadrangulares en la temporada, ya serían tres temporadas consecutivas que un venezolano lo consigue. En 2023 fue Ronald Acuña Jr. (41) y en 2024 fue Anthony Santander (44).

A falta de cuatro juegos, Eugenio Suárez tiene en la mira una marca que ningún venezolano ha podido llegar, como son los 50 jonrones en una misma temporada.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder