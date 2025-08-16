MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez despertó en gran rally de los Marineros de Seattle ante Mets de Nueva York

“Bolibomba” respondió en el momento preciso y castigó a Mets de Nueva York.

Desde que regresó a los Marineros de Seattle, Eugenio «Bolibomba» Suárez inició un bache que descendió su línea ofensiva, tenía promedio de bateo en .248, porcentaje de embasado en .320, slugging de .576 y OPS de .897. Esos ítems pasaron a .234/.305/.536/.840, así llegó al 15 de agosto.

En los dos primeros turnos con el madero de este viernes, en duelo ante Mets de Nueva York, “Geno” falló, pero en el tercero, durante la 7ma entrada, sonó doble que engomó al toletero Cal Raleigh, tablazo que asestó contra el relevista Ryan Helsley.

Eugenio Suárez, cuando se tiene calidad

El biangular igualó la pizarra del Citi Field a 7 carreras, y esa en particular fue la primera anotación del fructífero rally de 5 que concretó la visita. Podría tratarse del punto de partida hacia el reencuentro del venezolano consigo mismo; todos a la espera de que sea con ese mismo paleador que este año la descosió con los Cascabeles de Arizona.

Para Suárez se trató de su biangular número 21, además de su 93 remolcada, 2do y 6ta respectivamente desde que retornó a los nautas.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano