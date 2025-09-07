MLB: Eugenio «Bolibomba» Suarez despachó dos para la calle en paliza de Marineros sobre Bravos 18-2 y llegó a 45 en la temporada

El criollo llegó a 45 vuelacercas en lo que va de temporada en Grandes Ligas.

Los Marineros de Seattle demostraron una vez más el poder ofensivo que poseen en esta etapa de las Grandes Ligas tras vencer 18-2 a los Bravos de Atlanta.

En este encuentro el toletero venezolano, Eugenio «Bolibomba» Suárez, demostró una vez más el gran momento que atraviesa tras irse de 5-2 con par de cuadrangulares, tres carreras impulsadas, dos anotadas y un ponche.

La paliza inició con un triple de Mitch Garver por el jardín central en la parte alta de la segunda entrada con el que impulsó a Josh Naylor.

Para la tercera entrada Julio Rodríguez dio un doble con el que mandó al plato a Victor Robles, Randy Arozarena y Cal Raleigh. Posterior Jorge Polanco dio jonrón por el jardín izquierdo para impulsar a Rodríguez.

En esa misma tercera entrada Randy Arozarena pegó un imparable por el jardín izquierdo para que Mitch Garver y J.P. Crawford fueran directo al plato.

Para el sexto episodio apareció Eugenio Suárez con su cuadrangular número 44 de la temporada tras un potente batazo por el jardín izquierdo y poner el marcador 11-1.

Ya en la novena entrada Cal Raleigh llegó a los 53 cuadrangulares esta temporada por el jardín central para traerse consigo a Randy Arozarena y a Victor Robles.

El juego finalizó con el jonrón 45 de Eugenio Suárez nuevamente por el jardín izquierdo, aunque en esta oportunidad impulsó a Dominic Canzone.

Marineros marcha en la segunda posición de la División Oeste de la Liga Americana con marca de 75 victorias y 68 derrotas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder