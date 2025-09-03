MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez de Marineros de Seattle se coloca a ocho de la cifra redonda de 600 extrabases de por vida en Las Mayores

El antesalista criollo ha sacado 42 jonrones y conectado 25 dobles en esta temporada.

Eugenio «Bolibomba» Suárez sigue subiendo en los rankings ofensivos históricos, no sólo con sus cuadrangulares, sino con cada batazo de más de una base que conecta en la Gran Carpa.

La noche del lunes, el guayanés bateó un par de dobles en 4 turnos, llegando a 25 tubeyes en el año y 259 de por vida, que, sumados a sus 318 jonrones y 15 triples dan un total de 592 extrabases ubicándose a sólo 8 de la cifra redonda de 600.

¨Bolibomba¨ se ubica en el puesto 19 entre jugadores activos a 5 extrabases del arubeño Xander Bogaerts quien de momento está sembrado en el escaño 18 sin poder jugar por lesión.

En ese listado aparecen 2 criollos que están labrando carreras con grandes posibilidades de terminar en el Salón de la Fama, el “Pequeño Gigante” José Altuve quien es 10mo. con 737 y Salvador Pérez, 15to, con 624 extrabases.

Entre los criollos, el ranking es liderado por Miguel Cabrera quien tras una ilustre trayectoria, conectó 1155 batazos de más de una almohadilla, colocándose en el puesto 14 en la historia de Grandes Ligas, por encima de leyendas como Ty Cobb, Jimmy Foxx y Ted Williams.

Entre los criollos, a Cabrera le siguen Bob Abreu (921), Andrés Galarraga (875), Magglio Ordóñez (741), José Altuve, Víctor Martínez (672), Asdrúbal Cabrea (624), Salvador Pérez, Omar Vizquel (613) y Eugenio.

Al cierre de estás lineas a Suárez le restan unos 24 juegos y unos 84 turnos al bate para unirse al selecto club de los 600 extrabases este año.

Las distintas proyecciones recopiladas por el prestigioso portal fangraphs, dan a “Geno” conectando 4 dobletes y entre 4 a 6 cuadrangulares en lo que resta del año por lo que a finales de temporada estaría tocando los 600 extrabases, además de acercarse a sus marcas personales de jonrones y dobles.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder