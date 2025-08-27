MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez de Marineros de Seattle sacó el jonrón 41 y 100 impulsadas en la temporada 2025 de Grandes Ligas

«Geno» sacó su cuadrangular número 41 y además superó las 100 carreras impulsadas este martes.

Eugenio «Bolibomba» Suárez sigue con su paso firme en la campaña 2025 de la MLB y este martes dejó dos grandes momentos en el duelo entre Marineros de Seattle y Padres de San Diego (7-6).

El venezolano conectó su jonrón número 41 y además superó la barrera de las 100 (101) carreras impulsadas en la temporada.

“Bolibomba” ha sido uno de los jugadores más consistentes este año y es la cuarta ocasión en su carrera que consigue remolcar el centenar de rayitas en una misma temporada. Por si fuera poco Geno se convierte en el sexto criollo en alcanzar esta marca en cuatro campañas distintas.

Suárez ya había logrado superar el centenar de impulsadas en 2018 y 2019 con los Rojos de Cincinnati, y ahora lo consigue por segundo año consecutivo vistiendo el uniforme de Seattle.

Según datos de MLB.com el récord personal del criollo lo logró en 2018 y fue de 104 impulsadas. Geno a quien le queda todavía un mes de temporada regular buscará igualar la marca de Andrés Galarraga quien logró 150.

Por si fuera poco el oriundo de Puerto Ordaz se encuentra a solo 9 bambinazos de llegar a los 50 y ser el primer criollo con 50 o más jonrones en una temporada.

