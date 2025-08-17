MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez de Marineros de Seattle despachó el jonrón 38 de la temporada 2025

El venezolano despachó su 38vo estacazo en la derrota de los Marineros ante los Mets.

Eugenio Suárez busca despertar del slump en el que se ha sumido recientemente, y este sábado pegó su cuadrangular número 38 de la presente temporada y el segundo con el uniforme de los Marineros de Seattle, en la derrota 3-1 ante los Mets de Nueva York este sábado en el segundo de la serie en Citi Field.

El batazo; ante los envíos del cerrador Edwin Díaz en la parte alta del noveno inning, salió a una velocidad de 106mph y recorrió 412ft entre jardines izquierdo y central, siendo ese su único imparable en tres turnos durante el juego y su carrera impulsada número 92 de la campaña.

Pese al bache, de apenas tres incogibles en 37 turnos durante sus primeros 10 juegos del mes de agosto, ‘Geno’ ha pegado al menos un hit en los más recientes cuatro desafíos y con este bambinazo se acerca más a su segunda campaña de 40 o más para la calle.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder