MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez de Marineros de Seattle confía superar su slump  

El toletero de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, confía en poder superar el slump que ha venido atravesando los últimos días en las Grandes Ligas para apoyar a su equipo a sumar victorias.

En declaraciones ofrecidas para el Seattle Times aseguró que lo considera como una mala racha y que está trabajando en poder dejar esto a un lado para volver a despertar con el madero.

“Quiero llamarlo una pequeña mala racha. No es algo que me ponga nervioso ni me preocupe. Sé que quizás hoy o mañana voy a empezar a mejorar», expresó.

«Quiero seguir creyendo en lo que he estado haciendo y en lo que he trabajado, y no intentar ser un superhéroe ni hacer locuras. Simplemente intentar ser yo mismo. Disfrutar el momento. Disfrutar el momento y ganar partidos”, agregó.

En los últimos siete partidos el criollo cosecha un bajo promedio de bateo de .120 producto de tres imparables, dos impulsadas, dos anotadas, dos boletos y nueve ponches en 25 turnos al bate.

“En algún momento, mis resultados, mis buenos turnos al bate, mis hits, mis jonrones o mis carreras impulsadas se verán reflejados. Simplemente no quiero estar nervioso por eso. Solo quiero seguir siendo yo mismo y disfrutar del proceso”, destacó.

Eugenio llegó a Marineros como el pilar ofensivo que es hacía falta para luchar por el pase a la postemporada. Actualmente marchan segundos en la División Oeste de la Liga Americana con marca de 67-55.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder