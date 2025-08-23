MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez de los Marineros de Seattle llegó a los 40 jonrones en la temporada 2025

El venezolano alcanzó la marca por segunda vez en su carrera.

Eugenio «Bolibomba» Suárez alcanzó por segunda vez en su carrera la línea de los 40 jonrones en una temporada. El de Ciudad Piar fue vital para la victoria de los Marineros de Seattle 3-2 frente a los Atléticos este viernes.

El criollo ahora solo le faltan 10 bambinazos para llegar a los 50 y ser el primer venezolano en lograrlo.

En la baja de la quinta entrada, “Geno” levantó un pitcheo bajo y mandó la pelota de línea al público del jardín izquierdo, igualando las acciones 1-1.

Esta es la segunda vez en la carrera de Eugenio Suárez que alcanza los 40 jonrones. En 2019 jugando para los Rojos de Cincinnati pegó 49, estableciendo el récord de más jonrones para un venezolano en Las Mayores.

Tras este encuentro, “Bolibomba” dejó su average en .235 y tiene 98 empujadas.

Bryan Woo fue el pitcher ganador. Elvis Araujo se llevó la derrota y el mexicano Andrés Muñoz obtuvo el rescate.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder